Sanremo 2023, LDA in lizza per il Festival/ Spunta il duetto con Gigi D’Alessio

LDA verso Sanremo 2023: il possibile escluso di Amici 21 al Festival

Sale l’attesa generale tra i telespettatori per l’atteso Festival di Sanremo 2023 o meglio il quarto festival della canzone italiana diretto e condotto da Amadeus, dove tra gli altri papabili partecipanti molto richiesti sono alcuni tra i cantanti uscenti da Amici 21 di Maria De Filippi. Tre, in particolare, sono gli ex Amici 21 tra i cantanti più richiesti dal pubblico tv nel web per un posto nel cast delle stelle di Sanremo 2023 e si tratta dei due ex allievi di Rudy Zerbi, Luigi Strangis e LDA, e l’ex pupillo di Lorella Cuccarini, Alex Wyse.

LDA: reunion tra ex Amici con Nunzio, alla finale di Battiti live/ Le reazioni

Tante sono le congetture ipotizzate dal web rispetto alla possibile partecipazione dei tre ex Amici alla kermesse musicale, che vedrebbero i giovani cantanti come dei potenziali partecipanti a Sanremo con delle collaborazioni e non si è esclusa neanche l’ipotesi di un duetto tra Luigi e Alex, ormai entrambi sotto contratto con la medesima e nuova casa discografica, 21Co. Tuttavia, secondo l’indiscrezione ripresa da Anticipazioni tv, la giuria tecnica adibita alle selezioni dei partecipanti del Festival avrebbe bocciato alla prima fase Luigi. Questo, perché a detta dei giurati il vincitore di Amici 21 non avrebbe i numeri -neanche rispetto ad Alex e LDA, nel complesso- per poter prendere parte ad una competizione della portata di Sanremo. E tra i prerequisiti presi in considerazione per la selezione dei Big di Sanremo 2023 potrebbe esservi oltre ai dati di vendite di album e singoli e il pezzo candidato per la kermesse, anche i dati di ascolti e ascoltatori registrati su Spotify Italia.

LDA canta Lo que mas nos duele con Crytical/ La reunion post-Amici

Dopo essersi imposto ad Amici 21 come l’allievo dei record, per il record del disco di platino e il disco d’oro raggiunti in tempi biblici con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici, e il record di ascolti raggiunti su Spotify Italia con un singolo, Quello che fa male, ad Amici 21, ora il figlio di Gigi D’Alessio in arte LDA si impone come l’artista di Amici 21 a registrare il maggior numero di ascoltatori mensili su Spotify Italia: 935.996 sono gli ascoltatori registrati dal figlio d’arte nel mese corrente di luglio-agosto 2022, un dato che fa sbaragliare a LDA la concorrenza della classe canto di Amici 21.

LDA/ "Bandana? Il brano parla di una storia d’amore estiva fatta di alti e bassi"

LDA tra i papabili big di Sanremo, anche in duo con Gigi D’Alessio

LDA ha indubbiamente grandi chance di poter prendere parte a Sanremo, anche se la sua possibile partecipazione da solo-artist al Festival potrebbe essere “contrastata” almeno per il momento dal padre famoso, Gigi D’Alessio. Dopo più inviti a partecipare al Festival, come si apprende dal portale-web Anticipazioni tv Gigi accetterebbe l’idea di prendere parte alle nuove selezioni della kermess, ma solo a patto di collaborare in duo con il figlio LDA. Quindi, Luca D’Alessio vanterebbe ben due chance di prendere parte a Sanremo 2023, complici il suo talento di giovane cantautore pop e la perfetta alchimia musicale instaurata con Gigi, come nel duetto sulle note della romantica Di notte. E se ad Amici, con il suo talento, ha sconfitto i pregiudizi di chi gli darebbe del raccomandato, al grido di “Non sono il figlio di”, a Sanremo LDA potrebbe invece dirsi orgogliosamente “un figlio d’arte”.

Anche Alex Wyse avrebbe una chance di prendere parte al Festival, ma più come artista solista che in duo come nell’ipotesi formulata in rete di una collab con Luigi Strangis. Rispetto all’ipotesi di un duetto, si fa strada la pista per la quale Alex potrebbe debuttare a Sanremo in duetto con una diva della musica italiana: si tratta di Patty Pravo, che in passato si è lasciata accompagnare a Sanremo dall’altro ex Amici, Mattia Briga, sulle note del brano Un po’ come la vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex | (@imalexwyse)













© RIPRODUZIONE RISERVATA