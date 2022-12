Sanremo 2023, Mahmood e Blanco nel cast/ L’annuncio a L’anno che verrà

Sanremo 2023, Amadeus annuncia il suo di ospiti Mahmood e Blanco a L’anno che verrà

Mentre si fa sempre più vicino il via a Sanremo 2023, sul palco de L’anno che verrà giunge una nuova e importante anticipazione TV del Festival. A renderla pubblica é il numero uno del Festival, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023, Amadeus. Nel mezzo della diretta-evento di benvenuto al nuovo anno 2023, il conduttore de L’anno che verrà coglie la palla al balzo per dare annuncio dell’ufficializzazione di due super ospiti nel cast di Sanremo 2023, che si terrà dal prossimo 7 all’11 febbraio 2023 e andrà in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming sul sito free, Raiplay.

Manuel Agnelli: "Invasata tentò di strapparmi il p*ne"/ "Quanti rischi per rockstar!"

E il duo di super ospiti é formato dai vincitori di Sanremo 2022 nonché rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, ovvero Mahmood e Blanco, i quali hanno stregato i fruitori di musica italiani e stranieri, con il brano sanremese trionfatore, Brividi. Tanto da debuttare alla #5 tra le canzoni più ascoltate in streaming su Spotify Global, diventando quindi il quinto brano a registrare più ascolti a livello mondiale sulla nota piattaforma musicale.

Blanco, malore al concerto: "Ho una fitta al cuore"/ "Non mi è mai capitato ma..."

Tra gli ospiti a L’anno che verrà, il debuttante Big a Sanremo, LDA…

L’annuncio dell’ospitata sanremese giunge del tutto inaspettato sul palco de L’anno che verrà, tra una performance e l’altra della line-up degli ospiti chiamati a Perugia a dire addio al 2022 e il benvenuto al 2023. Tra gli artisti più attesi a L’anno che verrà, poi, LDA ha ufficializzato la sua presenza sul palco di Perugia riattivandosi tra le Instagram stories poco prima della diretta-evento, lasciandosi immortalare in due mini video. Nel primo il cantautore uscente di Amici 21 stringe la mano di una ragazza, forse la sua nuova fiamma, prima di giungere al luogo dell’evento. E nel secondo intervento, poi, il 19enne si lascia immortalare mentre é in smoking per la grande occasione che suggella il suo passaggio TV da Mediaset alla Rai.

Mahmood/ "Le cose che non riesco a dire a voce, è più facile metterle in musica"

LDA, inoltre, é al contempo uno dei Big promossi, più attesi in generale all’imminente Sanremo 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA