Sanremo 2023, parte il FantaSanremo/ Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia super quotati

Sanremo 2023, le quotazioni del FantaSanremo vedono tra i Big più gettonati Ultimo e…

Manca poco al via a Sanremo 2023, il contest della canzone italiana previsto tra il 7 e l’11 febbraio 2023, e intanto ha inizio il FantaSanremo. Si tratta del gioco delle scommesse sulla vittoria della 73esima edizione del Festival che, in vista del 2023, vede scontrarsi i fruitori di musica, con la cifra record di 250mila iscritti in meno di 48h. Così come testimonia uno dei fondatori del Fantasanremo, in un intervento concesso a Il fatto Quotidiano: “Oggi la previsione che ci eravamo fatti di un milione di iscritti entro fabbraio ci andrebbe stretta”, fa sapere Giacomo Piccinini, facente capo alla fondazione della FIF -Federazione italian FantanSanremo- ideato nella storica location del “Bar Corva da Papalina” di Porto Sant’Elpidio. E stando ai primi dati raccolti dal FantaSanremo, tra i 28 artisti Big promossi alla 73esima edizione del Festival, Ultimo, Marco Mengoni e Giorgia sono al momento in vetta alle quotazioni.

Ultimo-Ti va di stare bene/ Video, il nuovo brano pop-rock del cantautore romano

Ma quale regolamento é previsto per il gioco del Festival, FantaSanremo? Anzitutto va sottolineato che l’iscrizione al gioco é a titolo gratuito, dopodiché non appena ottenuta l’iscrizione si passa alla formazione dell’assetto di una squadra di 5 artisti Big tra i concorrenti di Sanremo 2023 e bisogna quindi indicare a scelta il capitano del proprio team di gioco. Per la partecipazione al gioco il budget previsto è di 100 baudi, ovvero la moneta coniata su ispirazione al nome dello storico conduttore del Festival, Pippo Baudo. Oltre alla sfida generale del FantaSanremo, in cui si prevede l’annuncio dei punteggi a fine serata dalla Fif, come da regolamento, ci si può scontrare in quanto squadra inoltre nelle Battle contro altre squadre formatesi all’interno delle Leghe, anche creando nuovi team di gioco con gli amici, o entrando a far parte di squadre già esistenti. La concorrente di Sanremo 2022, Emma Marrone, ha dato vita ad una sua Lega, “La Gloria Eterna” – che nel giro di poco tempo ha conseguito la cifra di migliaia di iscritti.

Chi è Jacqueline Di Giacomo, figlia di Heather Parisi/ Con la madre non parlo…

Ai vertici della classifica delle quotazioni relativa al FantaSanremo di Sanremo 2023, troviamo in pole, tra gli artisti Big più gettonati, Ultimo, quotato con 28 Baudi, e alle spalle del cantautore c’é poi al secondo posto Marco Mengoni quotato a 26 Baudi, e Giorgia, che in terza posizione é quotata a 25 Baudi. Quarto piazzamento per l’ex Amici, Elodie, quotata a 24 Baudi. Quotati a 22 Baudi, in fondo alla Top5, ci sono ad ex aequo Tananai, Lazza, Madame e Paola e Chiara. Fuori dalla Top 5, sesti e quotati a 21 Baudi, si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, il debuttante a Sanremo più amato del web, LDA, e Mara Sattei. Settimi e quotati a 20 Baudi: Gianluca Grignani, Colapesce Dimartino, i Coma Cose e Levante. All’ottavo posto del Fantasanremo, troviamo quotati a 19 Baudi Mr. Rain e Rosa Chemical, e noni Leo Gassmann e i Modà costano 18 Baudi. Decimi Anna Oxa, Gianmaria e Shari, che costano 17 Baudi. Undicesimi, quotati a 16 Baudi: i Colla Zio, Olly, Sethu e Will.

Ultimo, artista dei record ai Tim Music Awards/ Fa incetta di premi storici

Ma al di là del pensiero comune che si può avere, “Quest’anno fare le quotazioni è stato difficile – fa sapere Piccini -, non c’erano nomi di riempimento. Il modo di vedere il Festival è cambiato rispetto a qualche anno fa, oggi è un reale trampolino di lancio per chi è meno conosciuto nel mainstream”. Rispetto ai dati del Fantasanremo l’ordine di arrivo di Sanremo 2023 potrebbe non confermare le quotazioni dei concorrenti, decretando un podio e un vincitore finale del tutto inaspettato, anche tra i Big meno gettonati alle scommesse sulla serata finale sanremese.

Le altre regole del Fantasanremo di Sanremo 2023

“Benchè le regole generali siano rimaste le stesse, i bonus e i malus sono cambiati – fa sapere inoltre Piccini -. Gli artisti conoscono troppo bene il regolamento e molte cose sono state sdoganate. Il simbolo di questo cambiamento radicale e che dire FantaSanremo sul palco oggi è un malus. Inoltre abbiamo inserito molti bonus che non dipendono dalla volontà dell’artista”. Di questi ultimi vanno.menzionati i maracaibo – un trenino che parte dal pubblico durante una canzone, standing ovation o una proposta di matrimonio in diretta. Figurano anche i malus, che sono diventati bonus “come portare gli occhiali da sole sul palco, nostro omaggio a Dargen D’amico per la scorsa edizione”. Nel regolamento del Fantasanremo, poi, non si lesinano riferimenti alla cronaca del 2022, come il bonus Gubbio e il bonus Pelù,

ispirato allo sketch del “furto” che ha visto protagonista Piero Pelù della borsetta ad una signora del pubblico durante una serata di Sanremo. E intanto c’é chi si chiede se possa esserci spazio nel regolamento del Fantasanremo per il bonus “stage diving”, il tipico tuffo della popstar sulla folla dal palco.

“Noi ci aspettiamo un’edizione da panico, non sappiamo veramente cosa possa succedere quest’anno – conclude sibillino, Piccini -. Anche con la partecipazione di Salmo su tutti, ci aspettiamo di fare le due di notte sulla puntata”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA