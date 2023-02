Sanremo 2023 pronostici, classifica dopo quarta serata?/ Mr Rain la sorpresa…

Sanremo 2023, pronostici e classifica: Mr Rain è la sorpresa

La finalissima del Festival di Sanremo 2023 si avvicina e sale la curiosità di scoprire chi sarà il vincitore della 73esima edizione della kermesse musicale. dopo le prime tre serate, con il voto del pubblico che ha espresso la propria preferenza attraverso il televoto, è stata confermata la preferenza della sala stampa solo per la prima posizione. Resta, infatti, in vetta alla classifica Marco Mengoni che resta favorito per la vittoria anche per i bookmakers. Gli esperti, infatti, quotano la vittoria di Mengoni a solo 1,80. Sul podio, secondo le nuove quote dei bookmakers, potrebbero esserci Giorgia e Ultimo.

Vincitore Sanremo 2023 serata cover: chi è?/ Favorito Ultimo con Eros Ramazzotti

Le sorprese, tuttavia, potrebbero arrivare dai nomi nuovi per il Festival di Sanremo e che stanno sorprendendo positivamente il pubblico con le loro esibizioni. Se, infatti, Mengoni resta super favorito, non sono esclude sorprese.

Mr Rain ed Elodie a sorpresa sul podio di Sanremo 2023?

Sul podio del Festival di Sanremo 2023, a sorpresa, potrebbero esserci nomi come Elodie la cui vittoria, sommando i dati delle varie fasce d’età, è quotata a 4,5% e Mr. Rain quotato a 3,4% e che ha conquistato molti con “Supereroi”. Non è da escludere neanche una sorpresa da parte di Lazza che, con la sua “Cenere” era considerato tra i favoriti alla vigilia del Festival e che sta confermando tutto dopo le prime esibizioni all’Ariston.

Duetto Levante con Renzo Rubino, cover "Vivere"/ Una versione che farà volare (Sanremo 2023)

Tuttavia, facendo una media di tutte le quote dei vari bookmaker, il podio di Sanremo 2023 potrebbe essere composto da Marco Mengoni, Ultimo e Giorgia anche se la quarta serata e la finalissima potrebbero cambiare in corsa le quote. Nel frattempo, andiamo a rivedere la classifica generale dopo il televoto:

1 Marco Mengoni – Due Vite

2 Ultimo – Alba

3 Mr Rain – Supereroi

4 Lazza – Cenere

5 Tananai – Tango

6 Madame – Il bene nel male

7 Rosa Chemical – Made in Italy

8 Colapesce e Dimartino – Splash

9 Elodie – Due

10 Giorgia – Parole dette male

11 Coma Cose – L’addio

12 Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

13 Modà – Lasciami

14 Paola e Chiara – Furore

15 LDA – Se poi domani

16 Ariete – Mare di guai

17 Articolo 31 – Un bel viaggio

18 Mara Sattei – Duemilaminuti

19 Leo Gassmann – Terzo Cuore

20 Colla Zio – Non mi va

21 Levante – Vivo

22 Cugini di Campagna – Lettera 22

23 gIANMARIA – Mostro

24 Olly – Polvere

25 Anna Oxa – Sali (canto dell’anima)

26 Will – Stupido

27 Shari – Egoista

28 Sethu – Cause Perse

Duetto Tananai con Don Joe, cover Vorrei cantare come Biagio/ Nuovo tormentone? (Sanremo 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA