Sanremo 2023, streaming video Rai Play/ Diretta tv quarta serata: dove seguirlo

Come seguire la quarta serata del Festival di Sanremo 2023 in streaming?

Per seguire la quarta serata del Festival di Sanremo 2023, in programma questa sera, venerdì 10 febbraio, non mancano di certo le alternative. La kermesse canora sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 a partire dalle 20.45, ma il Festival di Sanremo 2023 sarà in streaming video grazie a RaiPlay, raggiungibile attraverso computer e smartphone, avvalendosi eventualmente anche dell’applicazione disponibile per le smart tv. La quarta serata, dedicata alle cover, condotta dal direttore artistico Amadeus affiancato da Gianni Morandi e Chiara Francini, inizierà attorno alle 20.45 e finirà probabilmente dopo le 2.00 di notte.

Anche gli italiani all’estero possono seguire il Festival di Sanremo 2023 grazie a TivùSat, la piattaforma satellitare che permette di vedere i canali in HD e 4K del digitale terrestre nostrano anche da altri Paesi. Anche via web, attraverso il sito ufficiale della Rai, si può usufruire di un’apposita sezione dedicata al Festival e accessibile al pubblico internazionale.

Come seguire il Festival di Sanremo 2023 in radio e sui social

La diretta della quarta serata del Festival di Sanremo 2023 si può seguire anche via radio, sintonizzandosi sulle frequenze di Radio2, emittente ufficiale del Festival: Ema Stokholma e Gino Castaldo, on air dallo studio di Radio2 all’interno del teatro Ariston, accolgono i primi commenti dei cantanti al termine dell’esibizione e raccontano agli ascoltatori tutto quel che accade a pochi metri da loro.

Ovviamente il Festival di Sanremo 2023 è anche social: si può interagire con gli altri utenti utilizzando l’hashtag #Sanremo2023, in questi giorni sempre tra i trends del momento. Infine, vi ricordiamo gli account social ufficiali del Festival di Sanremo: @festivaldisanremo (Facebook) e @sanremorai (Twitter e Instagram).

