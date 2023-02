Sanremo 2023: video e highlights 2a serata/ Come rivedere la replica

Il racconto della prima serata:l “trio degli Highlander” al Festival di Sanremo 2023

Dopo il debutto da record, è andata in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani. Anche nella serata di mercoledì 9 febbraio non sono mancati momenti iconici, risate e soprattutto tanta musica, assoluta protagonista sul palco del Teatro Ariston. Gianni Morandi ha aperto la puntata con una scopa in mano “perché non si sa mai”: nella prima serata l’eterno ragazzo di Monghidoro si è messo a pulire il palco dopo l’esibizione di Blanco. Tra i momenti più significati della serata c’è sicuramente l’esibizione di Al Bano, Massimo Ranieri e Morandi, il “trio degli Highlander” come li ha soprannominati Fiorello. Per la prima volta insieme, i tre cantanti si sono cimentati in una performance che ha coinvolto tutto il teatro e anche il pubblico da casa: Morandi è partito dalla galleria, Ranieri dalla platea, Al Bano invece dalle scale. I tre si sono poi riuniti tutti sul palco in un medley dei loro più grandi successi. Sul finale hanno cantante insieme “Il nostro concerto” di Umberto Bindi.

Seconda serata del Festival di Sanremo 2023: il monologo della Fagnani e il rap di Fedez

Molto commovente il discorso dell’attivista italo iraniana Pegah Moshirpour sui diritti umani negati in Iran: “Ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione crescita sotto un regime di terrore e repressione, in un paese bellissimo, uno scrigno di patrimoni dell’umanità”. Pegah è stata poi raggiunta da Drusilla Foer, ex co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, con cui ha recitato il testo di “Baraye”, brano composto da Shervin Hajipour. Grande entusiasmo per i Black Eyed Peas che hanno riportato la musica inetrnazionel sul palco di Sanremo. Momento di riflessione con il monologo di Francesca Fagnani che ha dato voce ai ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Nisida. Fedez ha spiazzato tutti con il suo freestyle, prodotto da Salmo, in cui ha toccato diversi temi, tra cui la querelle infinita con il Codacons: “Me ne assumo le mie responsabilità”, ha affermato il rapper.

Festival di Sanremo 2023, seconda serata: la prima classifica

Verso l’una è arrivato il momento del monologo di Angelo Duro: “Sto cretino mi fa venire dopo mezzanotte e ha detto pure che posso dire quello che voglio, grazie al c***o”, ha esordito il comico siciliano, che alla fine è rimasto in mutande sul palco dell’Ariston. Molto apprezzo il momento “Belve” della co-conduttrice Francesc Fagnani che ha intervistato Amadues e Gianni Morandi. A fine serata è stata mostrata la prima classifica generale di Sanremo 2023, dopo le esibizioni dei 28 big in gara: al primo posto della top five Marco Mengoni, seguito da Colapesce Dimartino, Madame, Tananai e Madame. Ricordiamo che è possibile rivedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2023 su Rai Play, dove è possibile rivedere le singole esibizioni in gara o l’intera puntata: clicca qui per vederla

