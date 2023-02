Sanremo 2023, Will in gara con Stupido/ Da Sanremo Giovani al debutto all’Ariston

Sanremo 2023, Will in gara con Stupido: il suo debutto al Festival

Tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023 c’è anche Will, giovanissimo artista che è stato selezionato da Amadeus da Sanremo Giovani e che si è conquistato la possibilità di esibirsi all’Ariston. Un sogno ad occhi aperti per il cantante, che porterà sul palco un brano dal titolo Stupido. È un periodo di grande fermento per la sua attività musicale: a un passo dal debutto nella kermesse, Will è anche in procinto di lanciare nel mercato discografico il suo primo album ufficiale, Manchester, disponibile da venerdì 10 febbraio.

Inoltre, proprio da Sanremo, prenderà il via il suo instore tour, che toccherà le principali città italiane e in cui avrà modo di incontrare i fan. Will è dunque una giovane promessa della musica, così come i numerosissimi debuttanti che calcheranno per la prima volta il palco dell’Ariston. Amadeus mai come quest’anno ha deciso di scommettere fortemente sui giovani, portando in gara addirittura 8 concorrenti di Sanremo Giovani e trasformandoli a tutti gli effetti in “Big” della canzone italiana.

Chi è Will e di cosa parla Stupido, in gara al Festival di Sanremo

Will è indubbiamente una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano. Il suo nome non è così conosciuto ai più, essendo giovanissimo e non avendo una ricca carriera alle spalle, ma la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 rappresenterà la vetrina perfetta per mettere in mostra il proprio talento e farsi conoscere al grande pubblico. Will, nome d’arte di William Busetti, è una delle penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban contemporanea.

In una recente intervista a Fanpage, il giovane artista ha parlato della sua imminente esperienza a Sanremo e del brano portato in gara: “Stupido è un pezzo che avevo chiuso nel cassetto, senza immaginare quando l’avrei potuto tirare fuori. Quando abbiamo pensato all’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, ho pensato subito a quanto fosse il brano giusto. La canzone parla d’amore in un modo adulto rispetto al mio solito: parla di tutte le volte che ci sentiamo stupidi davanti alla persona che amiamo. Ma anche di tutte le cose stupide che facciamo per andare oltre le parole, per testimoniare il nostro amore“.

