Sanremo 2024: Angelina Mango, Geolier e Annalisa diventano doppio disco di platino/ Il nuovo record!

Sanremo 2024: Angelina Mango con Geolier e Annalisa diventano doppio-platino

Angelina Mango, Geolier e Annalisa conseguono un nuovo ed importante riconoscimento nel dopo-Festival di Sanremo 2024. Il festival della canzone italiana all’edizione di Sanremo 2024 ha decretato la Top 3 che vede sul podio della puntata finale prima classificata Angelina Mango con La noia, a seguire secondo classificato Geolier con I’ p’ me, tu p’ te e al terzo posto poi habemus Annalisa con Sinceramente. Ed é proprio il podio di Sanremo 2024 a dettare tendenze per la musica made in Italy, anche nel dopo-Festival della Canzone italiana, con una particolare eccezione fatta per la Mango.

Nel dettaglio, in particolare i due ultimi tra i tre classificati alla finale di Sanremo 2024 si aggiudicano l’ambito riconoscimento della doppia certificazione di disco di platino per le vendite conseguite con i singoli sanremesi. Un traguardo riconosciuto con i dati di vendita alla mano datati targati FIMI/Gfk, dei singoli rilasciati alla gara di Sanremo 2024, di Angelina Mango, Geolier e Annalisa, come si rileva all’undicesima settimana di certificazione nell’anno di competenza 2024.

I rispettivi singoli di Sanremo che raggiungono il traguardo di duplice disco di platino, conseguendo per ben due volte le 100mila copie vendute ad ogni certificazione, sono anche tra i brani social del momento, I’ p’ me, tu p’ te e Sinceramente, con Che t’ho dico a fa di Angelina sono tra le ultime fortunate uscite discografiche rispettivamente dei giovani protagonisti indiscussi al Festival della canzone appena terminato lo scorso febbraio 2024.

Angelina Mango si prepara per l’Eurofestival, dopo Sanremo 2024

Così Angelina Mango, Geolier e Annalisa, si superano superando le centomila copie vendute, imponendosi di fatto come i trend per la musica più in voga in generale e i principali singoli venduti nell’industria musicale italiana.

Nel frattempo, intanto, la vincitrice di Sanremo Angelina Mango é attesa alla gara dell’Eurofestival, che chiama l’Italia a gareggiare contro i Paesi competitor e con la canzone vincitrice del Festival della canzone italiana, La noia, certificata con il primo disco di platino FIMI/GFK. La stessa Angelina Mango spicca tra i concorrenti candidati favoriti al titolo di vincitore dell’Eurofestival.











