Sanremo 2024: Angelina Mango si regala un tatuaggio per la vittoria del Festival/ La dedica diventa virale!

Sanremo 2024, Angelina Mango si regala un nuovo tattoo

Ebbene sí, Angelina Mango festeggia dedicandosi un tatuaggio per la vittoria conseguita al Festival di Sanremo 2024. Al debutto alla kermesse della canzone italiana, con il singolo La noia, l’ex cantautrice in corsa ad Amici 22, segna la sua prima vittoria sanremese e non a caso la stessa Angelina Mango decide di rendere eterno il ricordo del traguardo conseguito sul palco del Teatro Ariston. Al Festival della canzone italiana, oltre a rilasciare il nuovo singolo eletto al titolo vincitore -“La noia” -nella gara della gara Big dedicata alle cover lei ha ricordato il compianto padre d’arte Pino Mango con una rivisitazione musicale sulle note di La rondine.

Se la gara cover ha decretato la vittoria del diretto rivale di Napoli con il Medley “Strade”, Geolier, la gara della serata finale del Festival ha invece decretato la sua vittoria schiacciante, lasciando alle sue spalle gli altri tra i 30 competitor Big. E, nel corso della sua intervista concessa ai microfoni di Radio Italia, Angelina Mango non a caso sfoggia un tatuaggio a forma di leone e dal numero impresso 17, che lei ha inequivocabilmente dedicato alla serata della sua vittoria sanremese.

Il gossip del nuovo trend di Angelina Mango

Il simbolo del leoncino d’oro rappresenta di fatto il premio festivaliero che spetta all’artista Big che risulti vincitore al Festival di Sanremo e il numero 17 simboleggia il codice indicato per i voti spettanti all’erede del compianto Pino Mango nella serata della finale di Sanremo 2024, rivelatasi un grande successo per lei.

E, com’era prevedibile che accadesse, il gossip relativo all’avvistamento del nuovo tattoo registrato in un intervento mediatico di Angelina Mango é ora virale via social. Tanto che gli utenti attivi nel web rilasciano a gran voce un esorbitante volume di interazioni di consenso per il nuovo trend lanciato dalla cantautrice lucana e non manca la schiera dei fan che si dicono intenti a regalarsi lo stesso tattoo della beniamina cantautrice di La noia.

Nel frattempo, intanto, Angelina Mango insieme agli altri Big Geolier e Annalisa dominano la Top10 delle canzoni del momento su Spotify Italia…











