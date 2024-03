Sanremo 2024: Annalisa regina sovrana, secondi Ricchi e poveri e terzo Geolier/ La classifica TikTok

Annalisa regna sovrana su TikTok, dopo il Festival di Sanremo 2024: la classifica dei tappeti musicali più influenti

La Hit 50 Italia dei tormentoni musicali su TikTok vede in Top 5 imporsi come Top3 le proposte di Sanremo 2024, cantate da Annalisa, Ricchi e poveri e Geolier. Niente da fare per la vincitrice di Sanremo, Angelina Mango, che con la proposta sanremese La noia si classifica solo quinta, nella Top 5, e non riesce ad imporsi come il tormentone tra i tappeti musicali più influenti sul re dei social cinese.

TikTok vede, poi, posizionarsi in quarta posizione Somethin’ Bertè- Original Mix, la proposta musicale targata Terrence Parker. Sul podio in Top 3, si impone poi come terzo classificato il fenomeno pop di Napoli nel mondo “I’ p’ me, tu p’ te” di Geolier. Ancor prima, al secondo posto habemus ad un passo dal vertice, inaspettatamente, la proposta very Big di Sanremo del podio tutto festivaliero: Ricchi e poveri con Ma non tutta la vita.

Annalisa registra la sua rivincita personale e artistica, dopo il Festival di Sanremo 2024

Prima posizione sul podio della Top 5 dei tormentoni della musica su TikTok, per le tendenze musicali che si registrano in Italia e nel dopo Festival di Sanremo 2024, per Annalisa che, dunque, si conquista il titolo di regina sovrana con il tormentone sanremese “Sinceramente”.

Ed é così, che sulla scia del riconoscimento dell’iconico premio all’icona italiana del pop nel mondo ai Billboard Women in music, l’ex cantante in corsa ad Amici di Maria De Filippi, Annalisa, registra la sua rivincita su Angelina Mango. Questo, dopo la sconfitta subita alla finale del Festival della canzone.

Proprio in occasione della puntata finale di Sanremo, Annalisa si posizionava sul terzo gradino del podio festivaliero, vedendosi superata dai più giovani rivali, Geolier e Angelina Mango, secondo e prima proposta classificata. La stessa Annalisa, inoltre, ora si impone come fenomeno musicale di risonanza globale dal momento che é risultata essere il miglior debutto femminile tra le 30 proposte Big di Sanremo 2024 su Spotify Global.











