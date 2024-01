Sanremo 2024, di cosa parlano le canzoni dei big in gara?/ Gli artisti svelano tutto: ecco i temi

Sanremo 2024: i temi delle canzoni dei big in gara

All’inizio del Festival di Sanremo 2024 manca esattamente un mese e sale la febbre per la kermesse musicale che incolla davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Il cast è già stato annunciato da Amadeus scatenando la curiosità del pubblico per la prima volta a Sanremo di Alessandra Amoroso, per importanti ritorni come quelli dei Negramaro, Diodato e Fiorella Mannoia solo per citarne qualcuno e per l’esordio dei più giovani come Geolier, Maninni, IlTre e tanti altri. Ma di cosa parlano le canzoni dei big in gara al Teatro Ariston? A svelarlo sono gli stessi artisti su RaiPlay con delle video interviste.

Pippo Baudo: "Ho fatto 13 Sanremo... Avoja a..."/ La clamorosa frecciatina ad Amadeus!

Alessandra Amoroso partecipa a Sanremo 2024 con la canzone “Fino a qui” e parla di consapevolezza mentre Alfa, nella canzone Vai parla “della scelta di vita di molti ragazzi di andare non si sa dove”. Angelina Mango, nel brano “La noia” ha scelto di parlare di se stessa mentre, in “Sinceramente”, Annalisa racchiude i temi con la frase “se mi lasci i miei spazi io sono tua, sinceramente!”. “La rabbia non ti basta” di BigMama è una canzone di rivalsa mentre BNKR44 con Governo Punk parlano della ribellione giovanile. Diamanti Grezzi, la canzone di Clara, parla di crescita e incertezze mentre Dargen D’Amico, sul brano Onda Alta, svela che il brano “si ispira alla forma del nostro paese e al Mar Mediterraneo”. In “Ti muyovi”, Diodato parla, invece, di movimento interiore.

"Alessandra Amoroso cacciata da un locale insieme al nuovo fidanzato": indiscrezione bomba/ Lei non replica

Tutti i temi affrontati dai big del Festival di Sanremo 2024

Una riflessione sulla vita per Fiorella Mannoia che, parlando del brano “Mariposa” spiega che “Significa farfalla, vi dico solo questo: la vita è perfetta, siamo noi che la sporchiamo”. Fred De Palma preferisce non svelare il tema della canzone “Il cielo non ci vuole” mentre Gazzelle in “Tutto qui” parla d’amore “di persone che non ci sono più e di nostalgia per tutte le cose che non ho vissuto”. Amore anche per Geolier che nel brano I P’ Me Tu P’ Te parla di una coppia che si ama troppo mentre Casa mia, il brano di Ghali “è un viaggio come se fosse un brano scritto a quattro mani con un extraterrestre amico a cui spiego cos’è il pianeta Terra”. In “Fragili”, Il Tre racconta di “un periodo scuro che ho attraversato ultimamente. Nella canzone c’è sia canto che rap”. Speranza è invece il tema affrontato da Il Volo nella canzone “Capolavoro” mentre Irama descrive la sua “tu no” come “la canzone più emotiva che ho scritto”. Il brano Autodistruttivo de LaSad “parla della storia di un ragazzo che da quando è nato non riesce a farsi accettare dalla sua famiglia e dalla società. Un pezzo rock”. Canzone autobiografica anche per Loredana Bertè che porta all’Ariston il brano dal titolo “Pazza”.

Sanremo 2024: il debutto di Angelina Mango ha un doppio ruolo / Il traguardo dell'ex Amici

In Tuta Gold, Mahmood affronta un viaggio tra presente e passato mentre in “Spettacolare”, Maninni racconta i momenti più belli vissuti con amore e passione. Torna all’Ariston anche MrRain dopo il successo dello scorso anno e descrive il brano Due altalene come una ballad. In Ricominciamo Tutto c’è tutto il genere Negramaro mentre Nek e Francesco Renga, nella canzone Pazzo di te parlando di un amore adulto. Ma Non Tutta La Vita è il brano dei Ricchi e Poveri che, parlando del tema, dicono di avere “la canzone ce l’abbiamo sotto l’albero di Natale”. In Click Boom, Rose Villain ha scelto di raccontare il suo dualismo. “C’è un po’ di parte malinconica”, dice l’artista a Raiplay. Di cosa parla, invece, Finiscimi di Sangiovanni? L’artista svela che si tratta di “una canzone nostalgica, struggente, malinconica. Parla di un qualcosa che ha una fine”. L’Amore In Bocca è il brano dei Santi Francesi che descrivono la canzone come “hard pop, romantica e sensuale”. Infine, nel brano Un Ragazzo Una Ragazza, i The Kolors procedono a scattare “una fotografia urbana di quella che è una relazione, genere Kolors!”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA