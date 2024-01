Sanremo 2024: Fiorello e Alessia Marcuzzi ingaggiati nel cast/ Il ruolo inedito!

Sanremo 2024, Alessia Marcuzzi e Fiorello sono ingaggiati in un ruolo inedito

Manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2024 e intanto spuntano i nomi di Fiorello e Alessia Marcuzzi per la copertura di un ruolo festivaliero inedito.

Si tratta della conduzione dell’evento ligure legata al Dopofestival, ossia il post festivaliero della gara tra i 30 artisti Big per il titolo di canzone italiana. L’evento post-Festival, il Dopofestival curato nell’edizione speciale VivaRaidue Sanremo con al timone Fiorello, avrà come primadonna e co-conduttrice Alessia Marcuzzi.

Fiorello annuncia che Alessia Marcuzzi sarà sua spalla destra eco-conduttrice a Viva Rai2 Sanremo. E lei lo scopre dalla tv, con l’invito ricevuto dallo stesso One man show Fiorello nella puntata datata 26 gennaio dell’edizione serale di Tg2, nella grande attesa generale per il via al Festival di Sanremo 2024.

La conduttrice accetta chiaramente l’invito, pubblicamente. Dunque, è così presto svelato il ruolo di Fiorello e Alessia Marcuzzi alla conduzione del Dopofestival di Sanremo in onda su VivaRaidue Sanremo. Un evento nell’evento atteso nel dopo-Festival, con la gara Big prevista dal 6 al 10 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Rai.

Alessia Marcuzzi accetta il ruolo proposto da Fiorello per il Festival di Sanremo 2024

“Anche noi avremo una ‘cocò’, una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi- fa sapere nell’annuncio diramato al Tg2, la voce di Fiorello-.E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv…”.

Poco dopo Alessia Marcuzzi posta un video su Instagram, dove visibilmente emozionata dichiara di essere fuori casa per andare a portare il cane a fare una passeggiata e il telefono ha iniziato a squillare con amici e parenti le hanno dato la notizia. Ovviamente la conduttrice accetta l’invito per il ruolo al Dopofestival di Sanremo 2024: “Vorrei rispondere a Fiorello che in quel periodo non ho impegni ma che se anche li avessi avuti gli avrei detto di si!”.

Nel frattempo, intanto, sono anticipate le accoppiate per i duetti dei Big previsti alla gara cover di Sanremo 2024…

