Sanremo 2024, Geolier é disco di platino/ “I’ p’ me, tu p’ te” é una hit globale!

Sanremo 2024, Geolier é inarrestabile: arriva la certificazione di disco di platino per lui, dopo il Festival!

“I’ p’ me, tu p’ te” di Geolier diventa una hit di risonanza globale, dopo il debutto a Sanremo 2024, e conquista in queste ore il tanto ambito disco di platino. Ebbene sí, cosí come rilascia un post pubblicato via Instagram dalla pagina ufficiale FIMI Italia, la hit ispirata a Napoli di Geolier é certificata disco di platino, per le oltre 100mila copie vendute in Italia, secondo i dati di vendita FIMI/Gfk aggiornati alla ottava settimana nel nuovo anno corrente, 2024.

Il rapper sopravvissuto al Limes del quartiere di origine di Secondigliano, Geolier, oltre a debuttare al Festival di Sanremo all’edizione di Sanremo 2024 con una deroga concessagli nel regolamento del Festival per il rilascio di un brano bilingue in lingua napoletana e in italiano alla kermesse della canzone italiana, registra ora il traguardo della certificazione di platino riconosciutagli al debutto sanremese. E non può mancare la reaction di Geolier al successo ottenuto, con le vendite in Italia della sua hit neomelodica/EDM, “I’ p’ me, tu p’ te”.

Tra le Instagram stories il rapper di Napoli reduce da Sanremo 2024 condivide il video pubblicato sul re dei social dalla casa discografica Warner Music Italy, che lo immortala tra le iconiche immagini del video musicale della hit certificata platino.

Il successo di Geolier é internazionale!

Ma il successo per il rapper del momento oltrepassa anche i confini dell’Italia, a testimonianza che la scelta dell’uso della lingua napoletana con le barre rap nella fortunata canzone si sia di fatto rivelata un successo travolgente, su scala global.

Ebbene sí, la leggenda del rap in America Rock Ross, non a caso, rilascia un messaggio tra le Instagram stories di elogio destinato a Geolier, per la performance registrata al Festival della canzone italiana, per poi promettere il suo arrivo nel Belpaese.

