Sanremo 2024: un concorrente Big conquista la star d’America, Rick Ross/ Il messaggio che spiazza!

Sanremo 2024, Geolier é la nuova rapstar di influenza mondiale: l’endorsement di Rick Ross

É il vincitore morale del Festival di Sanremo 2024, Geolier, e non a caso la leggenda del rap made in America, Rick Ross, ora registra un endorsement di supporto per il giovane Big di Napoli.

Ebbene sí, riattivatosi tra le Instagram stories in un nuovo intervento divenuto virale nel web, in particolare su TikTok, Rick Ross decide di rompere il silenzio mediatico sui risultati del Festival della canzone italiana, giunto all’edizione di Sanremo 2024 e che ha visto Emanuele Palumbo in arte Geolier classificarsi secondo alle spalle della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, Angelina Mango.

In favore al cantautore rap che ha superato il Limes del quartiere di crescita a Napoli nel Sud Italia, di Secondigliano, Rick Ross si dice sbalordito per la performance sanremese del 23enne, che concerne il rilascio del singolo italo-napoletano influente nel mondo “I’ p’ me, tu p’ te” e la vittoria alla gara cover tra i Big del Festival, conseguita con il Medley Strade in collaborazione con Gué, Gigi D’Alessio e Luché da parte di Geolier.

Il messaggio di elogio di Rick Ross, per Geolier, é social!

Nel suo messaggio social, Rick Ross quindi annuncia di voler spedire a Geolier delle bottiglie di champagne Luc Belaire, il brand del rapper americano, per celebrare il grande successo made in Italy che il 23enne di Napoli ora registra nel mondo per effetto del debutto al Festival di Sanremo.

“Congratulazioni abbiamo appreso della tua favolosa performance a Sanremo, qui negli Stati Uniti d’America. Sei un grandissimo artista. Continua a fare quello che stai facendo -esclama Rick destinando le sua story su IG al napoletano Big di Sanremo 2024-.Voglio personalmente mandarti delle bottiglie Luc Belaire da alzare al cielo – così, poi, Rick Ross prosegue tra le righe del suo messaggio social elogiando il neonato King of rap from Secondigliano , Geolier-. Continua a brillare Italia, tanto io ritorno!”.

