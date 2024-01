Sanremo 2024: Giulia Salemi é la primadonna nel cast?/ Lo spoiler sul ruolo inedito

Grande fratello vip, Giulia Salemi sbarca a Sanremo 2024

Giulia Salemi é la “primadonna” che approda al debutto in un ruolo inedito previsto al rinnovato Festival della canzone, all’edizione di Sanremo 2024. L’influencer italo-persiana, divenuta la storica fidanzata di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello vip 5, é stata scelta dal noto giornale di cronaca rosa, Tv Sorrisi e Canzoni, come inviata al Festival di Sanremo che va in onda a partire dal prossimo mese di Febbraio 2024.

E a dare annuncio del ruolo inedito, previsto per l’ex Grande Fratello vip 5 a Sanremo 2024, é intanto il profilo Instagram ufficiale della celebre rivista, che segue meticolosamente gli updates della kermesse canora, in particolare gli artisti e le annesse canzoni ammessi alla gara dei 30 Big per il titolo della Canzone italiana .

“L’unica cosa che conta è la magia di Sanremo –si legge tra le righe nella caption del ruolo attenzionato dal rotocalco, previsto a Sanremo 2024 per Giulia Salemi-. E quest’anno Sorrisi ha pensato a una persona davvero speciale per raccontare insieme l’edizione 74 del Festival della musica italiana, Giulia Salemi”.

Giulia Salemi, futura conduttrice di Sanremo?

Il nuovo ruolo previsto al festival di Sanremo, dopo il gossip che la vedrebbe in crisi con Pierpaolo Pretelli e “il debutto al Casinò di Sanremo, a dicembre, durante l’esclusivo servizio fotografico per la cover del magazine, quando ha potuto salutare e intervistare i cantanti in gara, Giulia Salemi sarà l’host del team di Sorrisi nei giorni del Festival dal 4 al 10 Febbraio, per raccontare tutti i giorni sui social i personaggi, le emozioni, le curiosità dello spettacolo più seguito”. Si apprende, ancora, della promozione sanremese di Giulia Salemi.

Insomma, a quanto pare, l’ambizione dell’influencer italo-persiana non conosce limiti e non sarebbe da escludersi che in futuro Giulia Salemi possa rivelarsi in un ruolo di primadonna, magari alla conduzione, nel dopo-Amadeus del Festival di Sanremo.











