Sanremo 2024: gli ex Amici Angelina Mango, Irama, Emma Marrone, The Kolors ammessi tra i Big/ L’annuncio!

Sanremo 2024: Amadeus annuncia la rosa dei concorrenti Big, tra cui 7 ex Amici

Per la quota ex Amici di Maria De Filippi, l’ex Amici 22 Angelina Mango, insieme ad Emma Marrone, Sangiovanni, Annalisa, The Kolors, Irama e Alessio Maninni, sono tra i Big di Sanremo 2024. La gara per il titolo di Canzone italiana, al rinnovato Festival di Sanremo atteso nel nuovo anno dal 6 al 10 febbraio 2024, vede la commissione presieduta da Amadeus decretare la promozione dei 27 Big, artisti più o meno popolari nell’industria della musica made in Italian, menzionati dal numero uno del Festival all’annuncio sulle reti Rai. In un intervento speciale diramatisi alla nuova edizione domenicale del Tg1, il numero uno, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024, Amadeus ha dato voce alle mention dei 27 concorrenti chiamati ad animare la gara della Canzone italiana. Tra i quali figura al debutto festivaliero il fenomeno pop e seconda classificata ad Amici 22, già preannunciata anzitempo nel totonomi dei Big a prima firma Il sussidiario.net, Angelina Mango, oltre ad altri ex concorrenti ad Amici. Si tratta nello specifico dei graditi ritorni al Festival di Annalisa, Sangiovanni, Emma Marrone, Irama, The Kolors. E ai quattro nomi si aggiunge poi, al debutto festivaliero, l’altro ex Amici meno popolare tra i Big 7 del talent show di Maria De Filippi, Andrea Maninni.

Il numero uno di Sanremo 2024, dopo i nomi dei co-conduttori e all’annuncio della rosa dei Big del 3 dicembre 2023, conferma come “realmente i miei superospiti” nel ruolo di concorrenti previsti al Festival della Canzone, Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, e ancora Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa e Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle. Poi Amadeus indica Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, e infine The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Andrea Maninni, Ricchi e poveri.

Attesi i nomi dei 3 Big di “Sanremo 2024- Giovani”

“Non vedo l’ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti”, aggiunge fieramente Amadeus, per la gioia dei fedeli fan della kermesse. Il numero dei Big, destinato ad aumentare ancora fino a 30, é stato portato a sorpresa da 23 a 27, con una modifica al regolamento originale del Festival. Gli ultimi tre artisti Big ammessi alla gara della Canzone si decreteranno solo all’annuncio del verdetto di Amadeus alla gara di Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò della Città dei Fiori. Per la quota “grandi assenti” al Festival, in quanto fortemente richiesto dai fan nel web, si conferma l’ex Amici 21, LDA.

Nel corso dell’edizione speciale del Tg1 domenicale condotta da Amadeus, nel frattempo, è stata anche mostrata un’immagine della scenografia dell’Ariston per la kermesse in programma in chiaro tv su RaiUno e in streaming online sul sito Raiplay.











