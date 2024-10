Nelle ultime ore si sta facendo strada una polemica infuocata su Diego Lazzari di Amici 2024 e non sembra affatto placarsi nemmeno con il passare delle puntate. Ma cos’è successo? Facciamo una premessa. Negli ultimi tempi i fan del programma si stanno ribellando sulla scelta degli autori, che sembrano prediligere allievi figli d’arte o in qualche modo già famosi, forse per fare odience e per far parlare ancor più di sè. E anche quest’anno spuntano gli studenti di Amici 2024 figli di persone già famose: è il caso di Ilan, figlio di Gabriele Muccino che si è qualificato per la sezione canto.

Come lui, gli scorsi anni abbiamo visto passare tanti allievi nella famosa accademia di Maria De Filippi, come Angelina Mango, figlia del cantante Mango e Holden, figlio di Paolo Carta. A finire al centro delle polemiche è però Diego Lazzari, che secondo le voci del pubblico sarebbe protetto dagli autori di Amici 2024. I motivi? Ancora sono sconosciuti ma si possono ipotizzare facilmente: è bello, è un TikToker e ha molto potenziale a livello commerciale. I fan però non smettono di lamentarsi per i privilegi che gli vengono continuamente concessi, come quello di poter sentire sua madre al telefono.

Solitamente, agli studenti della scuola di Amici 2024 viene concessa la possibilità di sentire i genitori dopo diversi mesi dall’inizio delle lezioni, mentre a Diego Lazzari è stato permesso di sentire subito la mamma, la quale lo ha incoraggiato e intimato di crederci sempre. Il siparietto ha preso oltre mezz’ora di puntata, un tempo lunghissimo che ha fatto storcere la bocca ai telespettatori, che da anni seguono il talent di Canale 5. Chiaramente sui social sono esplosi commenti di ogni tipo, alcuni tra i quali parlano di una scelta premeditata della produzione, che avrebbe deciso quindi di “puntare su Diego Lazzari” per questa edizione di Amici 2024.

Altri utenti si sono lamentati in modo molto più palese, giudicando il tutto come una farsa, dicendo che ormai i giovani talenti sono solo coloro che sono famosi e non chi invece si impegna davvero. C’è anche chi ha già annunciato la sua vittoria prima del previsto: “Se arriva al serale e poi in finale sicuramente vince a prescindere dalla bravura dell’avversario!“. Insomma, Amici 2024 parte con dinamiche piuttosto delicate e grandi tensioni tra il pubblico, che non vuole perdere credibilità nel programma storico di Maria De Filippi. Come andrà a finire?