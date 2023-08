Sanremo 2024: i Jalisse tra i cantanti in gara?/ Il duo si svela: ““La pentola è sul fuoco e piano piano…”

Sanremo 2024: Amadeus già a lavoro

Quello che s svolgerà il prossimo febbraio sarà il quinto e, probabilmente, ultimo Festival di Sanremo di Amadeus. Il conduttore che ricopre anche il ruolo di direttore artistico è attualmente impegnato nell’ascolto delle canzoni tra le quali, poi, insieme alla propria squadra, selezionerà i brani da portare in gara a Sanremo 2024. Nel corso dei suoi quattro Festival, Amadeus è riuscito a creare un cast molto variegato capace di accontentare sia i gusti del pubblico più adulto che quello dei più giovani portando sul palco del Teatro Ariston nomi come Tananai, Maneskin, Rkomi, Ariete, Madame e tanti altri.

Dopo la qualità degli scorsi anni, in tanti si aspettano nomi importanti anche sul palco del Teatro Ariston per Sanremo 2024. Tra i vari artisti in gara potrebbero esserci anche ex allievi di Amici, Angelina Mango su tutti. Tuttavia, chi spera di poter avere una possibilità sono i Jalisse.

I Jalisse in gara al Festival di Sanremo 2024?

I Jalisse, ogni anno, provano a partecipare al Festival di Sanremo, ma puntualmente, arriva una delusione. Alessandra Drusian e Fabio Ricci, però, non si arrendono e, reduci dall’avventura vissuta in Honduras come concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, con un carico emozionale importante, i due che formano una coppia anche nella vita, ci riprovano e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni svelano di essere a lavoro su nuova musica.

“La pentola è sul fuoco e piano, piano buttiamo dentro gli ingredienti…” – le parole della Drusian mentre Fabio Ricci, parlando di ciò che raccontano con la musica, ha aggiunto – “Raccontiamo il nostro cammino di persone tra le persone, che però vedono le cose della vita…”.

