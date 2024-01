Sanremo 2024, La Sad affossati dalla critica: “Siamo veri in quello che scriviamo”/ Esplode la polemica!

Sanremo 2024, La Sad finisce nel mirino di una polemica: il caso

La Sad, tra i cantanti Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, replicano alla polemica corrente a loro carico, nel web e non solo.

Nell’attesa di partecipare al Festival della canzone italiana, previsto al Teatro Ariston e all’edizione di Sanremo 2024, La Sad, concorrenti ufficiali della settantaquattresima edizione della kermesse in partenza il 6 febbraio 2024 e previsto dal via fino al 10 febbraio 2024, diventano il primo caso festivaliero. Complici le contestazioni mosse a loro carico da parte degli internauti, rispetto alle loro produzioni in campo musicale. Come i testi delle canzoni della band promossa al ruolo di concorrente Big in corsa al Festival della canzone italiana. Affossati dalla critica della stampa e l’orecchio pubblico attivi online, nel mezzo di una polemica mediatica a loro carico, La Sad fanno già parecchio discutere, dividendo l’opinione degli appassionati del Festival.

La Sad proprio non ci sta alle etichette di chi riterrebbe la musica della band diseducativa, visti i riferimenti testuali delle canzoni con la trattazione di temi risqué come il sesso e la droga. Per il loro operato in campo musicale, La Sad é attenzionato di essere un gruppo “Autodistruttivo”, come il titolo del brano che la formazione porta in gara tra i Big a Sanremo 2024.

La replica di La Sad al j’accuse

“Parla di un ragazzo che da quando è nato non riesce a farsi accettare dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla società – rivela il gruppo alle telecamere di RaiPlay.it, incalzati sui quesiti festivalieri e in riferimento al messaggio del brano che si preannuncia “controverso”– e quindi si imbatte in una sofferenza della non accettazione del suo essere”.

Per il trio Theo, Plant e Fiks (al secolo Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente ed Enrico Fonte), rispettivamente capelli verdi, ricci blu e cresta rosa, é sbagliato porre limiti e censure alla musica, a dispetto dei benpensanti. Per il trio sanremese, che si candida per il titolo di outsider e rivelazione festivaliera di Sanremo 2024, si può anche imparare dagli errori e migliorarsi e la musica può esserne testimonianza, senza veti.

