Sanremo 2024, Luca Jurman affonda Angelina Mango/ “Ma come fa l’IA a proclamarla vincitore?”

Amici di Maria De Filippi, Luca Jurman si apre sulla vittoria preannunciata di Angelina Mango a Sanremo 2024

Luca Jurman contesta il pronostico dell’IA sul futuro dell’ex Amici, in quanto promessa Big alla gara della canzone italiana a Sanremo 2024, Angelina Mango. L’intelligenza artificiale anticipa, sulla base delle principali quote di scommesse online sulla finale di Sanremo 2024, che Angelina Mango sia la preannunciata vincitrice del Festival. Una sentenza non di certo ben vista da Luca Jurman, che – non a caso- in un intervento da lui registrato in una diretta online, avviata prima su Twitch e poi condivisa su YouTube, viene contestata dallo stesso ex insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Duetti e cover Sanremo 2024: quali sono?/ I cantanti sul palco e le canzoni scelte: da Cocciante a Moro

“Non mi piace questo modo d’agire…-chiosa l’esperto di musica, cantante, producer, musicista, jazzista, vocale coach-, è

un modo molto all’italiana così di fa sta

roba qua che non mi piace proprio… lo trovo di bassissimo livello …adesso c’è addirittura l’intelligenza artificiale che sta stipulando una classifica per i probabili vincitori secondo un algoritmo…”attenziona nell’intervento di contestazione a caldo, Luca Jurman, parlando delle scommesse online e il pronostico IA festivalieri.

Scenografia Festival di Sanremo 2024/ “Preso spunto dall’orchidea, Amadeus ha voluto due scale laterali”

La contestazione dell’ex Amici

“Qualcosa che viene misurato…

ovviamente le canzoni, non da un punto di vista di bellezza oggettivo. Ma sulle

preferenze… l’andamento degli streaming e nelle classifiche dell’artista…”, prosegue la contestazione a caldo di Luca Jurman, secondo cui sarebbero un gioco di infimo livello e unfair i pronostici online sulla finale di Sanremo 2024, come quello dell’IA, dal momento che essi classificano i concorrenti in corsa al Festival della canzone, “a scatola chiusa”. Ancor prima che l’orecchio pubblico possa prestare ascolto alle varie proposte -le canzoni- dei Big.

Pierpaolo Pretelli sbarca a Sanremo 2024/ Avrà un ruolo speciale per la Rai: "Ne vedremo delle belle"

L’ex Amici Luca Jurman proprio non riesce a capacitarsi del fatto che Angelina Mango, reduce dalla vittoria del circuito canto ad Amici 22, sia già la preannunciata vincitrice del 74esimo Festival della Canzone. Un motivo in più, per l’ex insegnante di canto ad Amici, che vale la bocciatura di Angelina Mango, in quanto candidata favorita al titolo di vincitrice di Sanremo 2024: “Angelina Mango al primo posto con un punteggio di 8,6… Ma manco è stato ascoltato il brano…” .

Questo accade mentre per il circuito canto di Amici 23 in corsa Lil Jolie e Martina Giovannini subiscono la vittoria di Sarah Toscano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA