Sanremo 2024 nella bufera: é polemica sugli ex Amici/ Amadeus “Se qualcosa mi piace…”

Sanremo 2024, il Festival finisce sott’attacco: c’entrano le contestazioni online sui talenti Big uscenti dai talent

Amadeus replica alla polemica corrente nel web, che taccia la produzione del Festival di Sanremo 2024 di un trattamento speciale e in favore riservato ai talenti uscenti di Amici di Maria De Filippi. La polemica sollevata da una compagine di utenti critici attivi via social muove l’accusa contro il Festival, ai danni dei concorrenti cantanti provenienti da Amici. Parliamo di Maninni, Alessandra Amoroso, The Kolors, Annalisa, Angelina Mango, Sangiovanni, Emma Marrone. E i cantanti ammessi alla gara Big aumentano ancora, per la quota di talenti provenienti dai talent show. Con l’aggiunta nel cast della gara di Sanremo 2024, in particolare, dei Santi Francesi, talenti uscenti di X factor.

Rose Villain: "Voglio parlare dell'amore imperfetto..."/ La confessione, prima del debutto a Sanremo 2024

E in replica al j’accuse online, che taccia la produzione di Sanremo 2024 di una raccomandazione riservata ai talenti dei talent show, Amadeus replica prontamente. Ancor prima del via alla gara dei Big della canzone italiana, la cui trasmissione é prevista in onda sulle reti Rai dal 6 al 10 febbraio 2024.

Non tarda ad arrivare la replica di Amadeus al j’accuse su Sanremo 2024

“Non ho preclusioni -fa sapere dal suo canto e in risposta alla contestazione, in un’intervista concessa a Chi magazine , il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus-, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai”.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi approdano al prossimo Sanremo 2025?/ L'indiscrezione bomba

Il numero 1 di Sanremo 2024, poi, prosegue a sua difesa così come in un gesto di solidarietà verso i talent show nel mirino degli haters, dall’accusa sul nascere : “Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto”.

Questo, mentre la preannunciata Big Angelina Mango svela le date dei concerti del nuovo tour nei club d’Italia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA