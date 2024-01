Sanremo 2024, Sangiovanni nella bufera: “Alza le mani se…”/ Un gesto indigna il web: c’entra Giulia Stabile

Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni finisce nella bufera web: il gesto “incriminato” nei riguardi di Giulia Stabile, prima di Sanremo 2024

Ancor prima che abbia inizio il nuovo debutto a Sanremo 2024, Sangiovanni finisce nel mirino del web, per via dell’ex Amici 20, Giulia Stabile. Sangiovanni e Giulia Stabile, ormai ex fidanzati, si conoscevano per la prima volta tra le mura del talent show delle arti canto e ballo di Maria De Filippi, all’edizione di Amici 20, per poi innamorarsi. Fino alla loro recente rottura, che si sarebbe consumata tra un presunto tradimento e un periodo di transizione per il cantante, a cui sarebbe ispirata la canzone sanremese prossima alla gara dei 30 Big festivaliera, di Sangiovanni. E, intanto, proprio Sangiovanni registra -per l’accusa dell’occhio pubblico online- una pessima esternazione via social sul conto di Giulia Stabile, rispetto al vincolo d’amore che li ha tenuti uniti in passato.

A scatenare la polemica corrente nel web, sul conto del cantante, nell’attesa generale di vederlo all’opera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024, é una diretta social. Per l’occasione, intervistato da alcuni TikToker il cantante replica ai quesiti degli utenti e si sente una voce che grida in modo osé: “Alza le mani se ti chiav***sti Giulia Stabile”. Un gioco social di pessimo gusto, quello lanciato online e con riferimenti meramente sessuali sulla ballerina professionista di Amici 23 di Maria De Filippi e il trascorso che lei ha avuto in amore con Sangiovanni, a cui il cantautore replica con una clamorosa alzata di mano.

Quasi come a rendersi vanto del fatto di avere avuto un’intimità con Giulia Stabile, il cui nome nella diretta “incriminata” é così usato online come una sorta trofeo.

Web diviso sull’affaire Sangiovanni

Nel frattempo, intanto, il popolo del web si scatena tra le reaction più disparate a fronte dell’accaduto. Da una parte c’é chi, con spirito di una discutibile goliardia si palesa divertito dal gesto del Big. Dall’altra parte, invece, c’é la compagine dei contestatori che tacciano Sangiovanni di misoginia e mancanza di rispetto mossa contro Giulia Stabile. Un caso social che potrebbe costare caro al cantautore ex Amici in occasione della competizione che lo attende al Festival di Sanremo 2024, dove in seduta di finale e in misura determinante sarà il televoto a decretare il Big vincitore per il titolo di canzone italiana.

