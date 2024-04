Sanremo 2024: “Tuta Gold” di Mahmood vince la gara di vendite/ Il nuovo record

Sanremo 2024, Mahmood sbaraglia la concorrenza dei singoli per i dati di vendita

Mahmood con “Tuta Gold” sbaraglia la concorrenza al titolo di canzone italiana, tra i Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, per ciò che concerne le vendite musicali.

Ebbene sí, nonostante il mancato posizionamento nella top 3 all’ordine di arrivo del Festival della Canzone condotto da Amadeus, Mahmood si rivela essere il primo della classe tra i Big in corsa alla kermesse, per i dati di vendite certificate Fimi/Gfk in Italia. Nello specifico per le certificazioni Fimi/Gfk di vendita conseguite, con tre dischi di platino raggiunti all’attivo.

Oltre 300.000 copie vendute quindi é il dato stimato per la hit sanremese di Mahmood dal titolo “Tuta Gold”. L’edizione del Festival di Sanremo 2024 corrente vede poi al secondo posto nella classifica sanremese delle canzoni secondo i dati di vendite, a quota due dischi di platino posizionarsi Sinceramente di Annalisa (che intanto si unisce con Gigi D’Alessio in Mon Amour) così come I P’ Me Tu P’ Te di Geolier, La Noia di Angelina e

Casa Mia di Ghali. A quota 1 disco di platino invece della gara Big di Sanremo 2024 sono da menzionarsi Tu no di Irama,

Un Ragazzo Una Ragazza di The Kolors,

Click Boom di Rose Villain, e ancora poi

Vai di Alfa in aggiunta a Tutto Qui – Gazzelle. Del gruppo a quota 100mila copie vendute si aggiungono poi i Big Apnea di Emma, Diamanti Grezzi di Clara e ancora Pazza di Loredana Bertè e Ma Non Tutta La Vita – Ricchi e Poveri.

Tra gli altri dati di vendita, gli artisti al netto della certificazione sono…

1 disco d’oro per le 50.000 copie vendute va poi a Due Altalene di Mr Rain, Onda Alta di Dargen D’Amico, Autodistruttivo di La Sad. E ancora all’elenco tra i Big di Sanremo 2024 si aggiungono Fino A Qui – Alessandra Amoroso, Fragili di Il Tre, Governo Punk di BNKR44, e ancora Capolavoro di Il Volo così come Mariposa – Fiorella Mannoia, Ti Muovi di Diodato.

E più in fondo, all’ultimo posto nella classifica dei Big di Sanremo 2024 per le vendite, con Nessuna certificazione di vendita all’attivo per il venduto inferiore alle 50mila copie, habemus poi L’Amore In Bocca di Santi Francesi, Ricominciamo Tutto dei Negramaro. La Rabbia Non Ti Basta di BigMama. E ancora nella “black-list” di Sanremo 2024 vanno menzionati:

Pazzo Di Te – Renga & Nek

Spettacolare – Maninni

Finiscimi – Sangiovanni

Il Cielo Non Ci Vuole – Fred De Palma

