Sanremo 2025: Sarah Toscano bocciata alle selezioni?/ Esplode il gossip: lacrime per la vincitrice di Amici

Reduce dalla vittoria di Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano si vedrebbe ora impossibilitata alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Questo, complice una serie di stravolgimenti previsti al Festival della canzone, con la subentrata nuova conduzione e direzione artistica al timone dell’evento di Carlo Conti al posto del predecessore Amadeus che renderebbe ostili le fasi di selezioni per l’ex Amici.

Sanremo 2025 boccia Sarah Toscano: risvolto inaspettato dopo il trionfo ad Amici 2024

Se negli ultimi anni il Festival della canzone é stato segnato perlopiù dalla partecipazione di artisti usciti dai talent show, basti pensare alla vittoria a Sanremo 2023 di Marco Mengoni ex XFactor e la vittoria di Angelina Mango ex Amici 22 a Sanremo 2024, l’edizione di Sanremo 2025 potrebbe escludere totalmente le nascenti stelle reduci dai format televisivi come il talento show di Maria De Filippi, inclusa Sarah Toscano, dando la precedenza ad artisti con esperienza pluriennale nel campo della musica. La vincitrice di Amici 2024 così vedrebbe ad oggi affievolirsi l’ipotesi di un esordio sanremese previsto per lei.

Tra le novità di Sanremo 2025 c’è il possibile taglio a circa venti cantanti Big in gara, con un netto taglio rispetto ai trenta partecipanti artisti promossi da Amadeus all’edizione di Sanremo 2024.

Sarah Toscano esclusa dal Festival di Sanremo 2025: il sentiment dell’ex Amici 2024

Sarah Toscano incalzata a margine di una intervista sul suo futuro dopo la vittoria ad Amici 23, anticipa la possibile scelta di non partecipare a Sanremo 2025, anche se da questo potrebbero scaturire le lacrime dei fan: “Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante -ammette la cantautrice come Angelina Mango allieva di Lorella Cuccarini ad Amici-. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più”.

Insomma la trionfatrice alla finale di Amici Sarah Toscano sembra non voler scommettere che possa a breve debuttare al Festival della canzone per l’edizione di Sanremo 2025. Tanto che intenderebbe attendere il momento più giusto per tentare un esordio alla kermesse sanremese: “Penso che bisogna aspettare il momento giusto e il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”, conclude l’ex Amici 2024 ai microfoni dell’intervista concessa a Fanpage.











