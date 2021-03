Sanremo, ballerina positiva al Covid/ Sesto caso al Festival: “focolaio” Ariston?

Festival di Sanremo 2021: una ballerina del corpo di ballo positiva al Covid. Lo riporta AdnKronos, sottolineando che la ragazza, che questa sera avrebbe dovuto esibirsi al Teatro Ariston, è risultata positiva al tampone antigenico effettuato nella tarda mattinata di oggi nelle tende in piazza Borea d’Olmo. Una doccia gelata per la giovane, che questa sera al pari delle sue colleghe non potrà esibirsi nella serata finale della kermesse. Anche le compagne di ballo della danzatrice infatti sono state poste in isolamento fiduciario. Da capire, dunque, se e come verrà ridisegnata la scaletta della puntata odierna o se semplicemente la performance prevista con l’accompagnamento del corpo di ballo Rai avverrà senza quest’ultimo, vista la necessità di evitare contatti a rischio dopo l’emersa positività della ragazza.

La notizia della positività al coronavirus della ballerina di Sanremo fa addensare delle nubi sulla situazione sanitaria tra Ariston e dintorni. Come sottolineato da “Il Messaggero”, quello della ballerina è il sesto caso positivo al Covid riscontrato dal personale della Asl 1 di Imperia durante la settimana del Festival tra tutti gli addetti ai lavori. Prima della ragazza a risultare positivi erano stati un orchestrale Rai, una ballerina di Elodie, un tecnico di Radio Rai, due collaboratori di Irama – per questo impossibilitato a sua volta a cantare dal vivo – e un giornalista del TgR Liguria. La domanda che tutti si pongono è se, al netto di un protocollo di sicurezza rigidissimo, pensato proprio per ridurre al minimo ogni rischio, il virus non stia comunque circolando tra i corridoi dell’Ariston.



