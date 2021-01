Sanremo, chi sono le 10 co-conduttrici?/ Corriere le svela, poi rimuove pagina ma…

Sono state svelate le 10 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021, le donne che saliranno sul palco dell’Ariston con Amadeus. E attorno a questo si è aperto un vero e proprio caso, perché la notizia è stata lanciata in anteprima dal Corriere della Sera, ma poi la pagina in cui c’era l’annuncio non risulta più disponibili. Era però già troppo tardi. Nei giorni scorsi comunque si era parlato di Elodie Di Patrizi e Alice Campello, oltre che di Georgina Rodriguez. Non solo trovano conferma nelle anticipazioni circolate, ma sono spuntati anche i nomi di Vanessa Incontrada e Diletta Leotta. Ci saranno anche Miriam Leone, Matilda De Angelis e Mariacarla Boscono, così pure Matilde Gioli e Giovanna Civitillo, moglie del conduttore.

Spazio alle donne, dunque, sul palco di Sanremo 2021. Ma non saranno delle semplici vallette, perché si alterneranno con Amadeus per la conduzione della kermesse canora. Ogni sera saranno due le donne che saliranno sul palco dell’Ariston da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo, quindi in ognuna delle cinque serate.

SANREMO, IL “LEAK” SULLE 10 CO-CONDUTTRICI

Conduttrici, cantanti e attrici: il direttore artistico ha deciso di puntare su donne particolarmente apprezzate dal pubblico italiano per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Questo, almeno, stando alle indiscrezioni trapelate e diffuse dal Corriere della Sera. A grande richiesta arriva Miriam Leone, voluta soprattutto dopo l’apparizione nello spettacolo di Capodanno “Balla con me” con Roberto Bolle. Quello di Vanessa Incontrada è un nome che spesso si è fatto negli ultimi anni, questa è evidentemente la volta buona. Si tratta di un ritorno invece per Georgina Rodriguez e Diletta Leotta. Tra le new entry Matilde Gioli, che si è fatta notare anche con la fiction Doc, mentre Mariacarla Boscono qualche mese fa ha fatto parlare di sé per un presunto flirt con Stefano De Martino. Debutto per Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Oltre a Georgina Rodriguez, un’altra donna del calcio: Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. Non rientrano nella lista Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini, altre due donne di cui si era parlato recentemente.



