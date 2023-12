Sanremo Giovani 2023/ Diretta e vincitore: 12 talenti in gare per 3 posti all’Ariston

Sanremo Giovani 2023: anticipazioni e diretta

La febbre per il Festival di Sanremo 2024 comincia a salire ufficialmente. Dopo aver annunciato i nomi di tutti i big che, dal 6 al 10 febbraio saranno protagonisti sul palco del Teatro Ariston, oggi martedì 19 dicembre, in prima serata su Raiuno, Amadeus conduce la finalissima di Sanremo Giovani 2023. I dodici talenti finalisti sono pronti a sfidarsi per conquistare i tre posti disponibili per il Festival 2024. Solo i primi tre classificati, infatti, potranno unirsi al cast dei big ed essere ufficialmente in gara al Festival di Sanremo 2024.

Chi è Vale LP con "Stronza”/ Da X Factor a Sanremo Giovani 2023: "ho saputo riconoscermi nel buio"

Quella di questa sera sarà così una serata importantissima non solo per i talenti in gara, ma anche per lo stesso Amadeus che per l’ultima volta annuncerà il cast completo del Festival avendo deciso di abbandonare la direzione e la conduzione del Festival al termine dell’edizione 2024.

Sanremo Giovani 2023: ci sono i finalisti

I finalisti che sognano il palco dell’Ariston sono: Bnkr44, Clara, Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo dal Teatro del Casinò di Sanremo accompagnati da una band di otto elementi. Tutte le esibizioni saranno votate dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani.

Chi sono i Santi Francesi con "Occhi tristi”/ Dalla vittoria di X Factor a Sanremo Giovani 2023

I primi tre classificati, come da Regolamento di Sanremo 2024, approderanno direttamente in gara sommandosi ai 27 Big del prossimo Festival dove si esibiranno con un brano diverso da quello presentato alla finale di Sanremo Giovani 2023.

I big e gli ospiti

Nel corso della finalissima di Sanremo Giovani 2023, Amadeus presenterà anche tutti i big che avranno così modo di svelare il titolo della canzone con cui si esibiranno sul palco del Teatro Ariston. In attesa di conoscere i nomi dei 3 giovani, il cast dei big è così composto: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big, Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Bnkr44: Big a Sanremo 2024, dopo Sanremo Giovani?/ "Parliamo d'amore, ma sul palco..."

Non mancheranno, poi, altri ospiti come le conduttrici del PrimaFestival Paola & Chiara che presenteranno il nuovo singolo “Solo mai”. Con loro, poi, ci saranno anche gli ‘inviati speciali’, i due Tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Come vedere in diretta streeaming Sanremo Giovani 2023

La finalissima di Sanremo Giovani 2023 può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30 e, contemporaneamente, in diretta streaming su Raiplay scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi o collegandosi al sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA