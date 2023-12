Vincitore Sanremo Giovani 2023, chi è?/ Classifica e pronostico: Clara e Santi Francesi favoriti, ma…

Vincitore Sanremo 2023: chi sono i finalisti

Chi è il vincitore di Sanremo Giovani 2023? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la finalissima in onda oggi, martedì 19 dicembre, in prima serata su Raiuno. Oltre al vincitore, al Festival di Sanremo 2024 voleranno altri due, giovani artisti. A giocarsi il tutto per tutto saranno Bnkr44, Clara, Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP. Solo 3 cantanti riusciranno a strappare il biglietto per il Teatro Ariston e ad unirsi al cast dei big in gara al Festival di Sanremo 2024.

A decretare il vincitore e la classifica finale non sarà il pubblico attraverso il televoto ma una commissione Musicale e Amadeus, che svestirà i panni del presidente della Commissione per vestire quelli del direttore artistico del Festival di Sanremo 2024.I due voti avranno lo stesso valore sulla classifica finale.

Vincitore Sanremo 2023: Clara e Santi Francesi super favoriti?

Sono tanti i nomi interessanti che sono riusciti a conquistare la finalissima di Sanremo Giovani 2023, ma secondo il web, i favoriti per strappare il biglietto per il Festival 2024 sono quelli di Clara e dei Santi Francesi. Clara, dopo aver conquistato la popolarità con Mare Fuori, ha duettato con Mr Rain ed ora è pronta a conquistare anche il palco del Teatro Ariston.

Non manca, tuttavia, chi punta tutto sui Santi Francesi, un duo composto dal cantante e chitarrista Alessandro De Santis e dal tastierista, bassista e corista Mario Francese che nel 2022 hanno vinto X Factor. Grandi aspettative, inoltre, anche per Tancredi che ha conquistato la popolarità partecipando nel 2021 al talent show Amici di Maria De Filippi e nel 2022 ha inciso il singolo “Faccio da me” con la celebre Donatella Rettore.

