SANREMOGATE: SPY-STORY SU NOMI CANTANTI/ Chi ha dato la lista a Signorini?

C’è già chi parla di “Sanremo-gate” per definire la spy-story riguardante la lista dei nomi dei big che calcheranno il palco del Teatro Ariston nell’edizione 2020 condotta da Amadeus. Tutto nasce qualche giorno fa, con il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini che pubblica in anteprima i 22 nomi che si contenderanno la vittoria al Festival di Sanremo. Passano poche ore e Amadeus concede un’intervista a La Repubblica confermando la quasi totalità dei nomi anticipati da “Chi”. La Rai, stando a diversi retroscena, non prende bene l’iniziativa del conduttore di concedere l’esclusiva su Sanremo ad un organo di stampa facente parte di un altro gruppo editoriale (Gedi, ndr) ma il caso sembra finire lì. Fino a quando voci di corridoio, confermate anche in un articolo pubblicato oggi da Il Messaggero, annunciano che il cast dei cantanti passerà da 22 a 24 artisti (come a Sanremo 2019) e che i due nomi “extra” verranno svelati nella puntata speciale di oggi de I soliti ignoti legata alla Lotteria Italia.

SANREMOGATE: SPY-STORY SU LISTA CANTANTI

Sulla lista dei nomi dei big di Sanremo, Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia e per Il Fatto Quotidiano, scrive su Twitter: “Spifferi da Viale Mazzini: la lista dei big era diventata da 24 appena prima di Natale, lo sapevano in pochissimi. Chi ha passato la lista a Chi non sapeva dei cambiamenti e ha fornito informazioni parziali. Le spie sono state individuate?“. Ecco allora tornare d’attualità le indiscrezioni riportate oggi da Il Messaggero su un ampliamento del cast dei cantanti a Sanremo: perché annunciare due nomi a distanza di giorni dai primi 22? Si tratta della volontà di mettere una pezza sulla gaffe mediatica che ha portato Amadeus ad anticipare gli artisti in gara a Repubblica anziché in Rai? Difficile, visto che l’inserimento di un paio di esclusi o illustri sconosciuti risulterebbe un autogol. Più facile, come sperano gli addetti ai lavori, che si tratti invece di due big “molto big”, capaci di meritare la ribalta rispetto agli altri 22, che in ogni caso risulteranno penalizzati in quanto a visibilità. Avremo stasera la soluzione al Sanremogate? E soprattutto: chi ha dato la lista dei nomi incompleta ad Alfonso Signorini?

© RIPRODUZIONE RISERVATA