Santa Flavia Domitilla/ Oggi, 7 maggio si celebra la nobile cristiana martire romana

Il 7 maggio si festeggia Santa Flavia Domitilla, un’occasione per ricordare la patrizia romana vissuta nel I secolo d.C. che ha dedicato la propria vita al servizio di Dio, abbandonando la sua vita privilegiata e alla sua posizione sociale. È venerata come protettrice delle donne, dei sofferenti e delle persone gravemente malate.

La vita di Santa Flavia Domitilla

Non sono molte le informazioni su di lei. Da Eusebio sappiamo che era nipote di Flavio Clemente, Console di Roma, mentre Cassio ritiene che fosse la moglie di Clemente e nipote di Vespasiano. Quest’ultima versione sembra essere la più accreditata, perché riscontrabile su un’iscrizione nella basilica dei SS. Nereo e Achilleo. In ogni caso, si evince che le sue origini non fossero popolane, ma che appartenesse alla classe sociale più elevata dell’epoca.

La notizia certa è che fu deportata durante le persecuzioni di Diocleziano sull’isola di Ponza, insieme a Flavio che fu ucciso. Lei sopravvisse più a lungo, ma fu vittima di un lungo e crudele martirio, le cui torture la portarono alla morte in data sconosciuta. Prima della persecuzione, fu fondatrice di un’attiva comunità di donne cristiane impegnate a portare avanti i precetti evangelici, venendo incontro ai bisogni delle persone più svantaggiate, povere e bisognose.

La devozione a Santa Flavia Domitilla

Le città italiane che onorano la sua memoria sono molte e tra queste occorre ricordare Napoli e Roma, dove vengono organizzate celebrazioni e processioni molto sentite e partecipate, che ogni anno richiamano fedeli e devoti che si stringono nel ricordo e nella preghiera. A Napoli c’è anche una cappella dedicata proprio a Santa Flavia Domitilla, dove vengono effettuati con regolarità riti eucaristici in suo onore.

Tuttavia è Terracina, una località tirrenica situata nella regione del Lazio, il fulcro del culto per questa Santa: non ne è la patrona, ma in questa cittadina vengono celebrate ogni anno feste in suo omaggio, con una processione che si snoda per le strade del centro storico e che culmina con una messa solenne.

Gli altri Santi del giorno

Il 7 maggio, oltre a Santa Flavia Domitilla, alcuni degli altri Santi che vengono ricordati sono: Sant’Agostino di Nicomedia, Sant’Agostino Roscella, San Giovanni di Beverley e San Maurelio.











