Il giorno del 12 agosto di ogni anno, secondo il calendario romano, viene ricordata e festeggiata la figura di Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa del XVI secolo e fondatrice dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria, ovvero le Visitandine. La sua figura è profondamente legata a quella di San Francesco di Sales, che fu suo mentore spirituale e di cui lei stessa fu ispiratrice.

Santa Giovanna Francesca de Chantal: una vita da madre e moglie e poi la vocazione, grazie a San Francesco di Sales

Jeanne-Francoise Fremyot, baronessa de Chantal nasce nella città di Digione il 28 gennaio del 1572 in una famiglia nobile e, secondo quanto rinvenuto in alcuni documenti storici, suo padre era il Presidente del Parlamento della Borgogna.

Santa Giovanna, nell’anno 1592, assecondando le richieste della famiglia, prese in sposo il barone de Chantal da cui ebbe ben sei figli. Tuttavia nell’anno 1604 rimase vedova e ci fu per lei un incontro molto importante che segnerà il resto della sua vita: ebbe modo di ascoltare le prediche del vescovo di Ginevra, San Francesco di Sales, durante il periodo quaresimale. Ne rimase profondamente colpita e decise così di seguirlo, diventando una sua fedele discepola.

Insieme, i due fondarono, il 6 giugno del 1610, la congregazione delle monache Visitandine, dedicata totalmente all’assistenza degli infermi e che si affermerà come vero e proprio Ordine otto anni dopo. Dopo un anno di noviziato, Giovanna divenne a tutti gli effetti una monaca, appartenente all’istituto da lei fondato, il quale si diffuse rapidamente nella zona più a sud della Francia e nella Savoia.

Dal 1618 al 1622 risiedette Parigi dove svolse il ruolo di madre superiora presso il monastero che lei stessa aveva fatto costruire. Nel 1627 dovette affrontare un altro importante lutto della sua vita: la dipartita di suo figlio, ucciso durante la terribile guerra che opponeva i francesi agli inglesi. Nel corso della sua esistenza ebbe modo di fondare ben 75 case della Visitazione. La sua morte avvenne nel 1641, nel giorno del 12 dicembre, nei pressi della cittadina di Moulins.

La città di Digione si trova nel dipartimento della Cote d’Or di cui è capoluogo. Conta circa 160.000 abitanti e si sviluppa tra i 220 e i 410 metri sul livello del mare. È una città fondata dai Romani originariamente come castrum, per poi svilupparsi in maniera importante soprattutto durante l’epoca medievale. Sul suo territorio ci sono diverse strutture religiose e civili assolutamente da visitare, come il Palazzo dei Duchi di Borgogna, la cattedrale di San Benigno, la chiesa di Nostra Signora e l’antica Certosa di Champmol.

Gli altri Santi del giorno

Il 12 agosto oltre a Santa Giovanna Francesca de Chantal, si ricordano Sant’Euplio di Catania, Santi Aniceto e Fozio, San Muiredach di Kallala, il Beato Antonio Perulles Estivill, il Beato Carlo Leisner, il beato Floriano Stepniak, Santa Lelia e Sant’ Ercolano di Brescia.