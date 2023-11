Santa Margherita di Scozia/ Oggi, 16 novembre 2023, l’amata regina Patrona di Edimburgo

Il 16 novembre di ogni anno, la Chiesa celebra Santa Margherita di Scozia, nata a Mecseknádasd, una cittadina dell’Ungheria, il 1045 dal principe Edoardo. Ella fu nipote del re d’Inghilterra Edmondo II e sorella di Edgardo Atheling, erede al trono d’Inghilterra. Fu la prima regina a regnare in Scozia, dal 1286 al 1290. Esempio di madre e regina modello, si adoperò sempre per i più sfortunati e i poveri. Secondo quanto tramandato, Margherita morì il 16 novembre 1093 nel castello di Edimburgo dopo avere ricevuto la notizia della morte del suo amato consorte sul campo di battaglia.

Margherita fu proclamata Santa da Papa Innocenzo IV nel 1250 per la sua profonda dedizione alla Chiesa, le sue opere di carità e per le riforme religiose messe in atto, e i suoi resti furono trasportati presso l’abbazia di Dunfermline.

La vita di Santa Margherita di Scozia

Margherita nacque durante l’esilio in Ungheria e riuscì a tornare in Inghilterra solo nel 1057, nel tentativo di sfuggire con la sua famiglia alla conquista normanna spostandosi in Scozia. Fu data in sposa a Malcolm III di Scozia nel 1070 e i due si amarono profondamente nonostante fosse un’unione politica. Si adoperò per tutta la sua vita in opere caritatevoli, aiutando per esempio i pellegrini a raggiungere l’Abbazia di Dunfermline.

Dalla sua unione con Malcolm III nacquero ben 8 figli, di cui 3 diventarono re di Scozia e una regina d’Inghilterra.

Nascita del culto di Santa Margherita di Scozia, Patrona di Edimburgo

Inizialmente la sua festa fu prevista da Papa Innocenzo XII il 10 giugno, poiché il 16 novembre si celebrava già Santa Gertrude di Helfta, ma in seguito alla riforma del Calendario romano avvenuta ne 1969 fu spostata proprio al 16 novembre, data della sua morte.

Santa Margherita regina è molto amata soprattutto in Scozia, sono infatti presenti numerose chiese in suo onore, tra cui tra le più antiche vi è la Saint Margaret’s Chapel nel Castello di Edimburgo, fatta edificare da uno dei suoi figli, Davide. Inoltre vi sono altre chiese in suo onore a Buxted, nell’Essex, Aberdeen e Budapest.

Santa Margherita regina di Scozia è considerata tra le protettrici della splendida città di Edimburgo. Questa è la seconda città più grande della Scozia, di cui è anche capitale, con più di 460 mila abitanti. É situata sulla costa orientale e la sua particolarità è di essere stata edificata su sette colli.

Attira ogni anno milioni di turisti, infatti è la seconda città più visitata di tutta la Gran Bretagna, grazie anche allo straordinario Festival che si svolge ogni anno e alla presenza di importanti punti culturali, come l’università fondata nel 1582.

Ogni anno migliaia di pellegrini si recano presso la Saint Margaret’s Chapel per ricordare con affetto e devozione la Santa, celebrata per la sua esistenza dedita alla preghiera e all’assistenza dei più bisognosi, e per pregare per richiedere la sua intercessione.

Ad Edimburgo è possibile inoltre visitare l’affascinante Castello e l’Holyrood Palace, che era la residenza ufficiale della regina Elisabetta, e una delle sue preferite, durante i suoi soggiorni in Scozia.

Inoltre se ci si reca in città durante il periodo estivo, è possibile prendere parte a numerosi festival internazionali come il Fringe e il Tattoo Military.

Da non perdere anche una passeggiata lungo la via principale, denominata Royal Mile, e la visita al Duomo di Sant’Egidio, che è la Cattedrale del Presbiterianesimo.

Girovagando per la città è inoltre possibile degustare il delizioso whisky per cui è famosa e mangiare nei numerosi pub per assaporare i piatti tipici del luogo.

Gli altri Santi del giorno

Il 16 novembre, oltre a Santa Margherita di Scozia, la Chiesa venera anche Santa Gertrude la Grande, vergine e prima propagatrice della devozione al Sacro Cuore di Gesù; Sant’Agnese di Assisi, badessa, sorella minore di Santa Chiara d’Assisi; Sant’ Edmondo Rich, arcivescovo di Canterbury, autore dello Speculum Ecclesiae, un trattato sulla via della perfezione destinato ai monaci e alle monache ; Sant’ Otmaro di San Gallo, abate, condannato ingiustamente all’esilio; Sant’ Eucherio di Lione, vescovo, fondatore di diverse chiese e conventi.

