Santa Maria degli Angeli/ Oggi, 2 agosto 2023, si celebra la protagonista del Grande Perdono di Assisi

Tutti gli anni, il 2 agosto, si celebra Santa Maria degli Angeli, uno dei titoli con cui la chiesa onora Maria, la madre di Gesù. Questo titolo è strettamente collegato ai frati francescani, dato che a Santa Maria degli Angeli è dedicata una piccola chiesa nella città di Assisi, denominata Porziuncola, che San Francesco stabilì come sua dimora. Questo giorno è infatti denominato “Grande Perdono di Asssisi” o “Indulgenza della Porziuncola”, la cui liturgia inizia già il 1° agosto.

Santa Maria degli Angeli: perché ha a che fare col Grande Perdono di Assisi

Si racconta che nella chiesetta di Porziuncola, nel 1216, la Madonna apparve a San Francesco in tutto il suo fulgore, seduta alla destra del Figlio e circondati da angeli. Maria chiese quindi come avrebbe potuto realizzare il desiderio del Santo di riuscire a mandare tutti in paradiso.

Così San Francesco rispose: “Signore, benché io sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe”.

Fu così che gli fu detto di recarsi da Papa Onorio III e venne deciso che tutti coloro che, negli anni, fossero giunti il 2 agosto presso quella chiesa (oggi all’interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli), avrebbero ottenuto la completa remissione dei loro peccati, in quella che viene conosciuta come la giornata del Grande Perdono di Assisi.

Patrona della Costa Rica e ispiratrice della città californiana Los Angeles

Santa Maria degli Angeli è molto amata dai francescani che le hanno dedicato numerose congregazioni, come quella delle suore francescane di Waldbreitbach e la missione francescana di Nuestra Señora la Reina Virgen de Los Ángeles. È proprio a lei che dobbiamo il nome della nota città americana Los Angeles: fu fondata dagli spagnoli e il suo nome completo è appunto “Il villaggio di Nostra Signora la Regina Vergine degli Angeli del fiume della Porziuncola d’Assisi”.

Per l’ordine francescano, la festa di Santa Maria degli Angeli ha una grande solennità, mentre in Costa Rica, dove Santa Maria degli Angeli è patrona, la giornata del 2 agosto è dichiarata festa nazionale.

Le celebrazioni ad Assisi e in Costa Rica

Dalla famosa basilica cinquecentesca, ha preso il nome la frazione del comune di Assisi di Santa Maria degli Angeli, situata a circa 4 km a sud della città umbra, all’interno dell’ampia valle che caratterizza la regione.

Con più di 7700 abitanti è la frazione più popolosa e ospita diversi monumenti di interesse a partire dalla Basilica di San Francesco, luogo che dal 1230 conserva e custodisce le spoglie mortali del santo serafico e inserita nel 2000 nella Lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e che all’interno preserva la chiesa di Porziuncola (XIII secolo), dove avvenne il miracolo e in cui il santo morì; ma anche l’Anfiteatro romano, costruito nella prima metà del I secolo d.C., e la strada Mattonata, realizzata negli anni ’90, un sentiero di più di 3 km che unisce la frazione all’acropoli di Assisi, riprendendo un percorso molto antico.

Ancora oggi, ogni 2 agosto, centinaia di fedeli arrivano da ogni parte del mondo per recarsi alla chiesa della Porziuncola per esprimere la propria fede e chiedere il perdono dei peccati; inoltre ogni anno è prevista la marcia nazionale dei giovani francescani in direzione del luogo di culto.

In Costa Rica invece, ogni 2 agosto è festa nazionale, un momento molto interessante e folkloristico in cui si festeggia la Virgen de los Angeles, protettrice della nazione, durante una delle festività più importanti dell’anno.

Questa festa si concentra a Cartago, luogo in cui è situata la Basilica dedicata alla Vergine Nera, e che ogni anno ospita fedeli che provengono da ogni parte del Paese. Il momento più emozionante è la solenne processione che percorre tutte le strade della città dedicata alla Madonna degli Angeli.

Gli altri Santi del giorno

Ogni anno, il 2 agosto si celebrano inoltre numerosi santi e beati come Sant’Eusebio di Vercelli, San Pietro Giuliano Eymard, Santo Stefano I Papa, beata Giovanna d’Aza, beato Zeffirino Gimenez Malla e San Giustino Maria Russolillo.











