Il 22 luglio la Chiesa celebra Santa Maria Maddalena, anche conosciuta come Maria di Magdala, definita da San Tommaso d’Aquino con il titolo di “Apostola degli Apostoli”. La figura religiosa di Santa Maria Maddalena compare in più occasioni nei Vangeli, in particolare durante la Passione di Gesù Cristo. L’aggettivo “Maddalena”, secondo gli studiosi, indica il luogo d’origine di Maria, ovvero il piccolo villaggio di pescatori di Magdala, situato sulle rive del Lago di Tiberiade.

Santa Maria Maddalena: la donna che Gesù scelse per annunciare e poi rivelare la Resurrezione

Santa Maria Maddalena compare per la prima volta nel Vangelo di Luca, menzionata tra i membri di un gruppo di donne che seguono Gesù.

Maria Maddalena è la protagonista di uno dei miracoli di Gesù, infatti il Figlio di Dio scacciò 7 demoni dalla donna, non è chiaro se intesi come malattie o dal punto di vista spirituale.

Secondo una delle interpretazioni della vita di Santa Maria Maddalena, quest’ultima era una prostituta, la cui figura è raccontata in modo generico nel Vangelo di Luca, in cui si narra di una peccatrice che si inchinò ai piedi di Gesù, lavando i suoi piedi con le sue lacrime e asciugandoli con la sua lunga chioma. Ad oggi, però, non è chiaro se le due figure narrate nel Vangelo corrispondano alla stessa persona.

Ritroviamo Maria di Magdala durante la Passione di Cristo, infatti fa parte del gruppo, composto dalla Vergine Maria e dal discepolo Giovanni, che lo seguono fino al Monte Golgota dove avvenne la sua crocifissione.

È sempre Santa Maria Maddalena ad assistere alla deposizione del Corpo di Gesù nel Santo Sepolcro e ancora lei ad accorgersi che la pietra era stata spostata e che il sepolcro era vuoto.

Sarà proprio il Figlio di Dio a sceglierla come emissaria del messaggio da riportare ai suoi discepoli, in cui annuncia la sua Resurrezione con le seguenti parole: “Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”.

Secondo la tradizione, dopo questi avvenimenti Santa Maria Maddalena si imbarcò alla volta delle coste di Marsiglia, dove visse per oltre 30 anni in una grotta, dedicando ogni istante alla penitenza e alla preghiera, nutrendosi semplicemente con la presenza degli angeli.

Santa Maria Maddalena venne a mancare il 22 luglio del 66 e i suoi resti sono custoditi in un prezioso reliquiario di alabastro all’interno della Basilica di Saint Maximin La Sainte Baume.

I patronati e le celebrazioni per Santa Maria Maddalena

Santa Maria Maddalena è celebrata in diversi comuni italiani, come Laigueglia, Taggia, Marcianise, Borghetto e sull’isola de La Maddalena.

In particolare Santa Maria Maddalena è patrona de La Maddalena, un comune italiano di poco più di 10 mila abitanti della provincia di Sassari, parte dell’omonimo arcipelago diventato famoso per essere stato l’ultima dimora dell’eroe Giuseppe Garibaldi.

Sull’isola è possibile visitare lo splendido omonimo Parco Nazionale e la Chiesa di Santa Maria Maddalena, risalente ai primi anni del XIII secolo, in cui è custodito un candelabro donato dal celebre ammiraglio Nelson.

Il 22 luglio sull’isola si svolge una splendida processione marina, con un suggestivo corteo di imbarcazioni dalle quali i fedeli lanciano fiori in acqua, e che si conclude con un emozionante spettacolo pirotecnico.