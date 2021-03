Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio si lasciano?/ La coppia è già in crisi? (Matrimonio a Prima Vista)

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2021, il programma esperimento sociale che vede due single sconosciuti sposarsi. La loro unione durerà per sempre oppure si lasceranno? I due single sono stati scelti dopo una lunga selezione e una serie di test da parte degli esperti che hanno individuato tra i due una compatibilità pari al 77%. Santa e Salvatore vivono in Sicilia, ma sognano di poter lasciare quanto prima la propria isola per trasferirsi altrove. Il loro desiderio è quello di trasferirsi in Europa e chissà che non possano realizzare questo sogno insieme. Durante la prima puntata del programma i due si sono conosciuti e hanno scoperto che dopo 15 giorni si sarebbero dovuti sposare. Una notizia che hanno immediatamente comunicato e condiviso con amici e parenti seguita dai preparativi per le nozze: dalla scelta dell’abito da sposa, i regali e le prime grandi emozioni. Il matrimonio tra Santa e Salvatore si è svolto a Milano, ma qualcosa già durante la cerimonia è andata storta. La sposa, infatti, non ha avuto una impressione proprio positivissima sulla sposo visto che non è stata particolarmente colpita dall’esteriorità di Salvatore. Nonostante ciò i due hanno provato a confrontarsi e parlare, ma le cose non sono andate benissimo per la grande timidezza di lui. Cosa succederà durante il viaggio di nozze?

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio, chi sono i due di Matrimonio a Prima vista 2021

Ma chi sono Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio di Matrimonio a Prima Vista 2021? Partiamo da Salvatore Bonfiglio: ha 32 anni e viene da Patti, provincia di Messina. Nonostante viva vicinissimo al mare non ha una grande passione, anzi ha raccontato di non andarci quasi mai. Tra le sue passioni c’è lo sport, in particolare ciclismo e bicicletta. Proprio in bici ha fatto un lunghissimo viaggio in Europa sui pedali. Caratterialmente è complicato: ha tanti pregi, ma altrettanti difetti e si definisce una persona molto razionale. Ha deciso di partecipare a Matrimonio a prima vista per trovare una donna con cui lasciarsi andare, ma anche una donna che sappia stare al suo fianco e sappia tenergli testa. Passiamo a Santa Marziale: ha 27 anni e vive nella provincia di Catania. Anche lei siciliana, Santa si definisce “pazza” ed è affascinata dalla mente delle persone. E’ una ragazza molto romantica e sognatrice e adora viaggiare. Ha deciso di partecipare a Matrimonio a Prima Vista 2021 per trovare un ragazzo sulla sua stessa lunghezza d’onda da amare e con cui costruire qualcosa. La coppia è risultata compatibile dai test per il 7%.

