SANTA MESSA DI NATALE, CANALE 5/ Diretta video streaming da Santuario di San Giuseppe

COME SEGUIRE LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA SANTA MESSA SU CANALE 5

Anche su Canale 5 sarà possibile seguire in diretta tv e video streaming la Santa Messa di Natale: alle ore 10 verrà infatti trasmessa dal Santuario di San Giuseppe in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) la celebrazione della Natività di Gesù. Collegamento tv su Canale 5, in diretta video streaming poi anche sul portale Mediaset Play-Canale 5 o sulla app Mediaset Infinity.

Santa Messa Vigilia Natale 2021/ Diretta video Papa: "Dignità al lavoro, basta morti"

La Messa su Canale 5 è di fatto la prima del giorno per chi non riuscirà a spostarsi fisicamente e per chi dopo la Santa Messa della Vigilia celebrata da Papa Francesco ieri in San Pietro ha deciso comunque di seguire anche l’Eucaristia del 25 dicembre tramite la tradizionale “Messa del Giorno” secondo il rito cattolico romano. La Santa Messa di Natale sarà possibile seguirla anche dalle ore 10.55 su Rai 1 (in collegamento dalla Basilica Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma), il tutto in attesa della Benedizione Urbi et Orbi e del messaggio di Natale di Papa Francesco, visibile dalle ore 11.55 su Rai 1, Tv2000 e Canale 5.

Messa di mezzanotte Natale 2021, Duomo di Milano/ Diretta video streaming con Vescovo Delpini

SANTA MESSA DI NATALE, IL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE E L’INVIO DEL PAPA

La location scelta quest’anno da Mediaset vede il Santuario di San Giuseppe in San Giuseppe Vesuviano a tornare protagonista delle messe di Natale, come già avvenuto in passato. Sarà possibile seguire la celebrazione eucaristica in diretta video streaming anche sul portale online del Santuario o sul canale YouTube Santuario di San Giuseppe. Ubicato nella città metropolitana di Napoli, a oriente del Vesuvio e del monte Somma, a 10 km da Pompei e da Madonna dell’arco, il Santuario del Seicento diviene simile alla struttura attuale solo ad inizi Novecento, quando il progetto ideato dall’ing. Francesco Foschini tramuta il Santuario in opera monumentale nel nome del Patrono. Dal 1928 la chiesa è affidata ai Giuseppini del Murialdo, che gestiscono anche la casa parrocchiale, il centro giovanile e l’accoglienza.

Messa di Natale 2021: divieti e regole/ Green Pass, mascherine: cosa si può fare

Nella penultima Udienza Generale prima di Natale, Papa Francesco volle così celebrare il Patrono di questo Santuario che oggi ospiterà la diretta tv della Santa Messa natalizia: «I Vangeli non ci riportano nessuna parola di Giuseppe di Nazaret, niente, non ha mai parlato. Ciò non significa che egli fosse taciturno, no, c’è un motivo più profondo. Con questo suo silenzio, Giuseppe conferma quello che scrive Sant’Agostino: “Nella misura in cui cresce in noi la Parola – il Verbo fatto uomo – diminuiscono le parole”. Nella misura che Gesù – la vita spirituale – cresce, le parole diminuiscono». Il silenzio di San Giuseppe, concluse il Papa, «non è mutismo; è un silenzio pieno di ascolto, un silenzio operoso, un silenzio che fa emergere la sua grande interiorità».



© RIPRODUZIONE RISERVATA