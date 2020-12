SANTA MESSA DI NATALE CANALE 5/ Diretta video streaming Santuario Collevalenza (Pg)

COME VEDERE LA SANTA MESSA DI NATALE IN STREAMING?

Sarà trasmessa alle ore 10 la Santa Messa di Natale in diretta tv su Canale 5 e video streaming su Mediaset Play: non solo Rai e non solo Vaticano per queste particolari ma sempre presenti celebrazioni “televisive” nel giorno della Natività di Gesù. La Messa su Canale 5 è di fatto la prima del giorno per chi non riuscirà a spostarsi fisicamente in una chiesa prossima alla propria abitazione (secondo consiglio della Cei, ndr) e per chi dopo la Santa Messa della Vigilia celebrata dal Santo Padre ieri in San Pietro ha deciso comunque di seguire anche l’Eucaristia del 25 tramite la tradizionale “Messa del Giorno” secondo il rito cattolico romano.

Quest’anno la diretta tv sui canali Mediaset del Natale avviene in Umbria, presso il Santuario dell’Amore Misericordioso a Collevalenza, vicino Todi (Perugia): il Vangelo del giorno scelto dal rito del Natale è il passo di San Giovanni Evangelista sul “Verbo e il principio”, mentre le due Letture riguardano la testimonianza di Isaia e la Lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei.

SANTA MESSA SU CANALE 5 DAL SANTUARIO DELL’AMORE MISERICORDIOSO

Il Santuario dell’Amore Misericordioso è stato costruito tra il 1953 e 1974 sul colle vicino Todi e nasce dall’idea di Madre Speranza, fondatrice delle Ancelle dell’Amore Misericordioso (o Speranza di Gesù): è proprio risiedendo in questo paesino che Madre Speranza decise di costruire nei pressi dell’abitato un santuario interamente dedicato all’Amore Misericordioso di Dio. Dal 6 aprile 2013, vigilia della Domenica in albis, festa della Divina Misericordia, nel santuario umbro si trova stabilmente una reliquia di San Giovanni Paolo II, costituita da un frammento di tela bagnato del sangue del santo.

Un unicum della storia della Chiesa riguarda invece le piscine che si trovano appena fuori la basilica minore del Santuario: sono infatti definito “purificatrici”, identiche a quelle del Santuario di Lourdes, le uniche due approvate dalla Chiesa Cattolica per i tantissimi miracoli avvenuti in loco negli ultimi 50 anni. La giornata di celebrazioni del Natale continuerà su Rai 1 quando alle ore 12 in diretta video streaming e tv dal Vaticano, Papa Francesco con la Benedizione Urbi et Orbi concederà l’indulgenza plenaria per chiunque in ascolto.



