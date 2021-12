Santa Messa di Natale, Rai 1/ Diretta video da Roma, Basilica Santa Maria in Domnica

LA SANTA MESSA DI NATALE: DIRETTA VIDEO STREAMING RAI 1

Dopo la tradizionale celebrazione della Vigilia con Papa Francesco in San Pietro, per chi fosse impossibilitato a recarsi in chiesa oggi 25 dicembre viene trasmessa la Santa Messa di Natale in diretta tv su Rai 1 (e streaming video su RaiPlay) dalla Basilica di Santa Maria in Domnica alla Navicella (Roma).

Ad un anno dalle più stringenti regole anti-Covid, anche per questo Natale 2021 gli italiani si apprestano a passarlo con limitazioni e sofferenze, senza per questo dimenticare la centralità della Natività di Gesù come segno massimo di amore di Dio per l’umanità. Con distanziamento, obbligo di mascherine e posti limitati, anche l’andare a Messa vede alcune limitazioni: come ha però ricordato il Papa nella recente intervista al Tg5, «Il Covid ci ha messo tutti in crisi. Una strada per uscire dalla crisi è amareggiarsi e un’amarezza tante volte è farla finita […] Dobbiamo pensare bene cos’è una crisi, non avere paura delle crisi, cercare gente amica, gente vicina per uscirne insieme perché non si può uscire da soli e anche fare un’azione per uscire migliori».

IL VANGELO DELLA SANTA MESSA DI NATALE

Alle ore 10.55 avrà inizio su Rai 1 la Santa Messa di Natale dalla dalla Basilica Santa Maria in Domnica alla Navicella in Roma: come detto, collegamento in tv circa un’ora prima della Benedizione Urbi et Orbi con relativo messaggio di Papa Francesco (sempre su Rai 1, Tv2000 e Canale 5 dalle ore 11.55). Per poter seguire in diretta video streaming la celebrazione eucaristica è possibile collegarsi sul portale Rai1-RaiPlay o su app RaiPlay.

Secondo il messale della Chiesa Cattolica Italiana, nella Santa Messa del giorno di Natale vengono proposte tre letture differenti dalla Messa della Notte (in molte diocesi però anticipata nel tardo pomeriggio della Vigilia per motivi Covid, ndr): la Prima Lettura scelta riguarda il passo di Isaia “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”. Per la Seconda Lettura il rito ordinario romano prevede la lettera di San Paolo agli Ebrei, “Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio”: per quanto riguarda il Vangelo invece la Chiesa propone nella celebrazione della Natività il passo di Giovanni “in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio”. Nell’Udienza Generale del 15 dicembre scorso, Papa Francesco parlando dell’Avvento di Gesù, rifletteva sul valore del silenzio e la figura di San Giuseppe: «Il silenzio è importante, a me colpisce un versetto del Libro della Sapienza che è stato letto pensando al Natale e dice: “Quando la notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola è discesa sulla terra”. Il momento di più silenzio Dio si è manifestato. E’ importante pensare al silenzio in quest’epoca che esso sembra non abbia tanto valore. I Vangeli non ci riportano nessuna parola di Giuseppe di Nazaret, niente, non ha mai parlato. Ciò non significa che egli fosse taciturno, no, c’è un motivo più profondo. Con questo suo silenzio, Giuseppe conferma quello che scrive Sant’Agostino: “Nella misura in cui cresce in noi la Parola – il Verbo fatto uomo – diminuiscono le parole”. Nella misura che Gesù – la vita spirituale – cresce, le parole diminuiscono».

