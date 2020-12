Santa Messa di Natale Rai 1/ Diretta video streaming da Roma, S. Maria in Trastevere

Dopo la celebrazione della Vigilia con Papa Francesco, la Santa Messa di Natale viene mandata in diretta tv su Rai 1 dalla Basilica di S. Maria in Trastevere a Roma: con le consuete ormai regole stringenti anti-Covid, tanto gli appuntamenti con il Santo Padre quanto le celebrazioni odierne del Natale, hanno visto una drastica riduzione nella partecipazione di popolo alle funzioni. Non per questo viene meno l’importanza e la centralità della Santa Natività del Signore, a maggior ragione in questo drammatico anno 2020 che va a concludersi nell’unico modo possibile per un cristiano, l’affidarsi a quella Grazia che riaccade da oltre duemila anni a questa parte il giorno di Natale.

L’inizio della Santa Messa è fissato alle ore 10.55 con la diretta in tv su Rai 1 e in video streaming online su RaiPlay 1: come da tradizione, il giorno di Natale non vede il Papa celebrare la Messa in quanto già anticipata dalla veglia della Vigilia di Natale (quest’anno anticipato eccezionalmente alle ore 19 per ottemperare alle regole sul coprifuoco vigenti in Italia). Sempre su Rai 1 ma a seguire – dalle ore 12 – è possibile invece assistere alla benedizione Urbi et Orbi in Vaticano con Papa Francesco, quest’anno non più dalla tradizionale Loggia Centrale di Piazza San Pietro bensì dall’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico.

SANTA MESSA DI NATALE: IL VANGELO DI OGGI

Per la Santa Messa di annuncio del Natale del Signore la Chiesa Cattolica (con rito romano) consegna tre particolari letture differenti dalla Messa della Notte: per la Celebrazione del Giorno di Natale, la Prima Lettura riguarda il passo di Isaia “Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio”. Per la Seconda Lettura il rito ordinario prevede la lettera di San Paolo agli Ebrei, “Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio”: per quanto riguarda il Vangelo invece la Chiesa propone nella celebrazione della Natività il passo di Giovanni “in principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio”. Come ha spiegato Papa Francesco nell’ultima Udienza Generale prima delle Feste – mercoledì 23 dicembre 2020 – il Natale «ci invita a riflettere, da una parte, sulla drammaticità della storia, nella quale gli uomini, feriti dal peccato, vanno incessantemente alla ricerca di verità, alla ricerca di misericordia, alla ricerca di redenzione; e, dall’altra, sulla bontà di Dio, che ci è venuto incontro per comunicarci la Verità che salva e renderci partecipi della sua amicizia e della sua vita. E questo dono di grazia: questo è pura grazia, senza merito nostro».



