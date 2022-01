Santa Messa e Angelus Capodanno 2022/ Diretta video: messaggio Papa per Giornata Pace

SANTA MESSA E ANGELUS DI CAPODANNO: LA DIRETTA VIDEO

Per annunciare il nuovo anno 2022 e dopo l’assenza per sciatalgia lo scorso anno, Papa Francesco torna alla tradizione consueta in epoca pre-Covid: alle ore 10 è prevista la Santa Messa per la Festa di Maria Santissima Madre di Dio nell’Ottava di Natale, in Basilica di San Pietro. A seguire, alle ore 12, sempre il Santo Padre recita l’Angelus di Capodanno 2022 dal Balcone che dà sul Colonnato, diversamente da quanto accaduto 12 mesi fa quando lesse il messaggio dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico.

Per questi due appuntamenti religiosi del 1 gennaio 2022, cui si aggiunge la lettura del Messaggio di Papa Francesco per la LV^ Giornata Mondiale della Pace, sarà possibile seguire in presenza oppure in diretta tv (Rai 1, Canale 5 e Tv2000) e ovviamente anche in diretta video streaming su RaiPlay e canale YouTube di Vatican News. Dopo le celebrazioni del Santo Natale 2021 e del “Te Deum Laudamus“ di ieri, Papa Bergoglio torna ad annunciare la novità del Vangelo di Gesù nell’epoca buia della pandemia e delle libertà distorte: «E noi, che cosa siamo chiamati a trovare all’inizio dell’anno? Sarebbe bello trovare tempo per qualcuno. Il tempo è la ricchezza che tutti abbiamo, ma di cui siamo gelosi, perché vogliamo usarla solo per noi. Va chiesta la grazia di trovare tempo: tempo per Dio e per il prossimo: per chi è solo, per chi soffre, per chi ha bisogno di ascolto e cura. Se troveremo tempo da regalare, saremo stupiti e felici, come i pastori. La Madonna, che ha portato Dio nel tempo, ci aiuti a donare il nostro tempo», ricordava il Papa nell’omelia della Santa Messa di 12 mesi fa (letta dal Cardinal Parolin data l’indisposizione fisica del Santo Padre).

SANTA MESSA DI CAPODANNO, MESSAGGIO 55^ GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

Pubblicato negli scorsi giorni ma letto al mondo solo oggi, 1 gennaio 2022, il Messaggio di Papa Francesco per la LV Giornata Mondiale della Pace riflette quest’anno il titolo “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”. Il messaggio per il nuovo anno cristiano appena cominciato è diviso in 4 parti sostanziali: si apre con un passo di Isaia (52,7), «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace», per riflettere sull’importanza di quel cammino di pace di cui già parlava San Paolo VI decenni fa. «Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione solidale», scrive il Santo Padre illustrando le tre “vie” per la costruzione di una pace duratura. «Il dialogo tra le generazioni», quale base per la realizzazione di progetti condivisi; in secondo luogo, «l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo»; da ultimo, «il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre elementi imprescindibili per dare vita ad un patto sociale, senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente».

SANTA MESSA, L’OMELIA DI CAPODANNO DEL 2021

In attesa della Santa Messa e dell’Angelus per la prima giornata dell’anno, nell’omelia della celebrazione di Capodanno 2021 Papa Francesco ripercorse i tre verbi utilizzati nelle Scritture e che trovano compimento nella Madre di Dio. Benedire, nascere e trovare: «il Signore sa che abbiamo bisogno di essere benedetti, occorre dire Bene di ogni cosa come fa Dio. Ma con Gesù non riceviamo solo parole di benedizione, ma la benedizione stessa del Padre: in Lui il Padre ci benedice con ogni benedizione. Ogni volta che apriamo il cuore a Gesù, la benedizione di Dio entra nella nostra vita». È la Madre di Gesù, la madre di tutti, a farsi da tramite fra l’umanità e il Mistero: «In Maria, Dio si è legato alla nostra carne e non ci ha lasciati mai più». Nella nascita del Cristo nel mondo, Lui è venuto per prendersi cura di noi, «in attesa che la pandemia venga sconfitta dalla vaccino del corpo dobbiamo prenderci cura degli altri (come fa la Madonna per noi) con il vaccino del cuore». Infine il terzo verbo “trovare”: «troviamo tempo per Dio, per gli uomini e per il prossimo, per chi è solo e chi soffre». Lo stupore e la felicità potremo trovare «se doneremo il nostro tempo».

