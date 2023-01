Funerali Benedetto XVI, diretta video e tv/ Esequie Ratzinger, celebra Papa Francesco

FUNERALI BENEDETTO XVI: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV, L’ULTIMO SALUTO A PAPA RATZINGER

I funerali di Benedetto XVI, trasmessi in diretta, verranno celebrati da Papa Francesco oggi in Piazza San Pietro a partire dalle ore 9.30: a pochi giorni dall’annuncio che ha commosso il mondo, con la scomparsa del Papa Emerito Joseph Ratzinger – e dopo quasi 200mila fedeli giunti in San Pietro nei tre giorni precedenti – si celebrano in Vaticano le esequie solenni con alcuni “aggiustamenti” (essendoci infatti un Papa regnante rispetto alla consueta tradizione dei funerali dei Pontefici). Sarà possibile seguire i funerali di Benedetto XVI in diretta tv a partire dalle ore 9 su Rai 1 e Tv2000, oppure in diretta video streaming tramite il canale YouTube Vatican Media Live e la pagina Facebook di Vatican News.

Sono attese in tutto a Roma tra le 50mila e 60mila persone nella vasta Piazza San Pietro: non è previsto un ingresso a pagamento, ergo occorrerà arrivare con ampio anticipo per poter sperare di entrare nel Colonnato. In alternativa, saranno predisposti diversi maxischermo sul sacrato di San Pietro, attorno alla Piazza della Basilica e lungo l’intera Via della Conciliazione.

A determinare in primo luogo il vero fattore di novità di questi funerali per Benedetto XVI è la presenza di Papa Francesco a celebrare le esequie solenni: il successore di Joseph Ratzinger dirà l’omelia centrale mentre il celebrante vero e proprio sarà il decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re.

Come ha spiegato il portavoce del Vaticano Matteo Bruni, sarebbe stato lo stesso Papa Francesco a curare nei dettagli le inevitabili novità da inserire nella Santa Messa funebre vista l’eccezionalità di questi funerali: all’interno della bara di cipresso dove riposano le spoglie di Benedetto XVI, «verranno poste le medaglie coniate nel corso del pontificato di Benedetto XVI, i palli (non è stato specificato il numero) che ripercorrono la storia di Ratzinger e il rogito in un cilindro di metallo, vale a dire il testo che descrive il pontificato del Papa in breve». La bara del Papa Emerito è stata chiusa nella giornata di ieri dopo le ultime visite in Basilica San Pietro dei fedeli giunti da ogni parte del mondo.

LIBRETTO FUNERALI BENEDETTO XVI: LE CELEBRAZIONI CON PAPA FRANCESCO

Il Vaticano ha diffuso il Libretto per seguire la diretta dei funerali del Sommo Pontefice Benedetto XVI, presieduti da Papa Francesco a partire dalle ore 9.30 stamane 5 gennaio 2023: la Prima Lettura è tratta dal libro del Profeta Isaia (“Così dice il Signore Dio: «Forse che il vasaio è stimato pari alla creta?”), mentre la Seconda Lettura è di San Pietro sulla misericordia di Dio che “ci ha rigenerati mediante la resurrezione di Gesù dai morti”. Il Vangelo scelto è quello di Luca sul “Buon Ladrone”, «tra i testi più amati e letti nelle liturgie funebri perché offre consolazione a chi perde una persona cara e alla quale è stata legata da affetto», spiega il direttore della Sala Stampa Vaticana. Nel dettaglio sono stati curati tutti i passaggi dei funerali di Benedetto XVI, come ad esempio le suppliche finali della diocesi di Roma e delle Chiese Orientali che sono invece specifiche per il Papa regnante. Nella preghiera dopo la comunione, Papa Francesco, a nome di tutta la Chiesa e dei fedeli presenti, chiederà al Signore «che il tuo servo Benedetto, fedele dispensatore dei divini misteri sulla terra, possa lodare la tua misericordia nell’eterna gloria dei santi».

Altro elemento di discontinuità rispetto ai precedenti funerali dei Pontefici regnanti, le uniche delegazioni ufficiali presenti sono quella italiana e tedesca mentre gli altri Regnanti e Capi di Stato verranno a titolo personale ai funerali di Papa Ratzinger. Presente per l’Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni, i Presidenti di Camera e Senato e una nutrita delegazione dei Ministri: la delegazione dalla Germania vede invece il Presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier e il Cancelliere Olaf Scholz. Hanno confermato la presenza, tra gli altri: i Re del Belgio Filippo e Mathilde, la Regina di Spagna Sofia (madre di Re Felipe), il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Tra i leader religiosi presenti alle esequie di Benedetto XVI, sono attesi oggi il metropolita della Chiesa russa Antonij di Volokolamsk, una delegazione del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli e il Patriarca di Antiochia dei Siri, Ignazio Youssef III Younan.

DOVE SARÀ SEPOLTO BENEDETTO XVI DOPO I FUNERALI

Come esplicitato nel testamento di Benedetto XVI, respingendo le teorie che lo vedevano desideroso di far ritorno in Baviera nel cimitero di famiglia Ratzinger, la salma del Papa Emerito verrà sepolta nelle Grotte Vaticane sotto la Basilica di San Pietro come da tradizione per i Pontefici. Al termine dei funerali di Benedetto XVI in Piazza San Pietro, la bara del Papa sarà sepolta nella tomba che fu di Papa Giovanni Paolo II dopo la sua morte e fino al momento della canonizzazione (quando venne spostata in una Cappella della Basilica vicino alla Pietà di Michelangelo).

«All’atto della sepoltura – ha ricordato ancora il portavoce del Vaticano Bruni – viene messa con un rito una fettuccia attorno alla bara di cipresso con i sigilli della Casa pontificia, dell’Ufficio delle celebrazioni liturgiche e del Capitolo vaticano di San Pietro». La bara di cipresso sarà messa in un’altra di zinco e poi posta in una cassa di legno per poter essere portata nelle Grotte Vaticane: la bara avrà dunque tre strati, anche qui come da tradizione per le esequie e la sepoltura dei Pontefici della Chiesa cristiana. La tumulazione avverrà in forma privata mentre il corpo è già stato imbalsamato prima della traslazione dal Monastero Mater Gratiae verso la Basilica nella giornata di lunedì 2 gennaio.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI FUNERALI DI BENEDETTO XVI













