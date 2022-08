Santa Messa Papa Francesco-nuovi Cardinali, diretta video/ Concistoro e riforma Curia

FINE CONCISTORO 2022: SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO E I NUOVI CARDINALI: DIRETTA VIDEO E ORARIO

Si chiude oggi la tre giorni di Concistoro in Vaticano con la Santa Messa in Basilica di San Pietro celebrata da Papa Francesco con tutti i nuovi 20 Cardinali e con l’intero Collegio Cardinalizio. L’appuntamento dato direttamente dal Santo Padre dopo la creazione dei nuovi Cardinali lo scorso sabato 27 agosto è per questo pomeriggio, 30 agosto ore 17.30 presso la Cappella Papale in San Pietro: disponibile come sempre la diretta video streaming tramite il canale YouTube di Vatican News. Fiamma potente e fuoco di brace, sorgenti da una parte di coraggio apostolico, zelo per la salvezza e magnanimità, dall’altra di mitezza, fedeltà, vicinanza e tenerezza: sono questi i tratti identificati da Papa Francesco per il servizio, la figura e la missione del Cardinale.

CONCISTORO/ Quei vescovi "dimenticati" che complicano il viaggio del papa in Kazakistan

Nell’omelia tenuta a seguito del Concistoro pubblico ancora il Santo Padre si è rivolto con fraterna amicizia e vicinanza ai nuovi incaricati di testimoniare la Chiesa nei propri rispettivi ambiti (16 dei 20 nuovi Cardinali sono anche elettori per il prossimo conclave): «Cari fratelli Cardinali, nella luce e nella forza di questo fuoco cammina il Popolo santo e fedele, dal quale siamo stati tratti noi, da quel popolo di Dio, e al quale siamo stati inviati come ministri di Cristo Signore. Che cosa dice in particolare a me e a voi questo duplice fuoco di Gesù, il fuoco irruente e il fuoco mite? Mi pare che ci ricordi che un uomo di zelo apostolico è animato dal fuoco dello Spirito a prendersi cura coraggiosamente delle cose grandi come delle piccole, perché “non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo, divinum est”. Non dimenticare: questo porta San Tommaso nella Prima Primae. Non coerceri a maximo: avere grandi orizzonti e grande voglia di cose grandi; contineri tamen a minimo, è divino, divinum est».

CONCISTORO/ Nei nuovi cardinali c'è tutto il metodo del cristianesimo

CONCISTORO PAPA FRANCESCO, L’OMELIA PER I NUOVI CARDINALI

Secondo l’insegnamento di Papa Francesco (che cita l’esempio del Cardinal Casaroli), un Cardinale deve amare al Chiesa «sempre con il medesimo fuoco spirituale, sia trattando le grandi questioni sia occupandosi di quelle piccole; sia incontrando i grandi di questo mondo – deve farlo, tante volte –, sia i piccoli, che sono grandi davanti a Dio». Sempre nell’omelia del Concistoro di sabato scorso che anticipa la prima Santa Messa concelebranti tutti i nuovi Cardinali, il Papa invita i nuovi protagonisti del futuro Conclave a ritornare sempre a Gesù con lo sguardo: «solo Lui conosce il segreto di questa magnanimità umile, di questa potenza mite, di questa universalità attenta ai dettagli. Il segreto del fuoco di Dio, che scende dal cielo rischiarandolo da un estremo all’altro e che cuoce lentamente il cibo delle famiglie povere, delle persone migranti, o senza una casa. Gesù vuole gettare anche oggi questo fuoco sulla terra; vuole accenderlo ancora sulle rive delle nostre storie quotidiane. Ci chiama per nome, ognuno di noi, ci chiama per nome: non siamo un numero; ci guarda negli occhi, ognuno di noi, lasciamoci guardare negli occhi, e ci chiede: tu, nuovo Cardinale – e tutti voi, fratelli Cardinali –, posso contare su di te? Quella domanda del Signore».

PERDONANZA 2022 PAPA FRANCESCO APRE PORTA SANTA/ Video L’Aquila: “pace e perdono”

Tra ieri e oggi si concluderà anche la riunione approfondita tra Papa Francesco e l’intero Collegio Cardinalizio (alla quale è stato invitato anche il Cardinal Becciu, reintegrato in funzioni e oneri dopo le vicende turbolente sul processo in Vaticano per il palazzo di Londra) in merito alla riforma della Curia avviata da Bergoglio lo scorso giugno: dei 197 attualmente considerati presenti, «oltre ai cardinali ci saranno i Patriarchi orientali e i Superiori della Segreteria di Stato e che le sessioni si alterneranno tra mattina e pomeriggio dalle ore 09.00 e poi dalle 16.00, con una pausa breve per il pranzo. Sono previsti incontri per gruppi linguistici su diversi aspetti relativi al Documento, come pure confronti in Aula», fa sapere la Sala Stampa vaticana. Al termine del Concistoro si terrà per l’appunto la Santa Messa alle ore 17.30 di fine lavori con presente tutto il Collegio Cardinalizio.

DIRETTA VIDEO STREAMING, SANTA MESSA PAPA FRANCESCO CON I NUOVI CARDINALI













© RIPRODUZIONE RISERVATA