LA SANTA MESSA SU RAI 1 DALLA BASILICA “ARACOELI”: INFO DIRETTA TV E VIDEO STREAMING, INIZIA L’AVVENTO DEL SIGNORE

Dopo le ultime settimane di celebrazioni con Papa Francesco per la Giornata dei Poveri e la Giornata Mondiale dei Giovani a livello diocesano, torna la Santa Messa su Rai 1 dalle basiliche sparse nel vasto territorio ecclesiale italiano: per questa prima domenica di Avvento 2024 è però ancora Roma Capitale ad ospitare e trasmettere l’eucaristia della mattinata in tv, nello specifico presso la Basilica di Santa Maria in “Aracoeli” sul colle del Campidoglio.

Nell’iconica basilica che narra la “preveggenza” durante l’epoca dei Romani sull’arrivo di Maria, Madre di Gesù, di lì a breve, l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI ha disposto l’appuntamento con la Santa Messa in onda su Rai 1 dalle ore 10.55: come sempre, oltre alla diretta tv è possibile seguire su tutti i devices anche la diretta web su RaiPlay-Rai 1 e sull’app RaiPlay, con l’inizio della celebrazione che avverrà per le ore 11. Sempre come da tradizione, al termine della Santa Messa sempre su Rai 1 è previsto l’Angelus di Papa Francesco da Piazza San Pietro, il primo d’Avvento in vista del Santo Natale del Signore.

LE LETTURE E IL SANTO VANGELO DELLA PRIMA DOMENICA D’AVVENTO: “LA LIBERAZIONE È VICINA”

Appena una settimana fa sempre presso la Basilica francescana “Aracoeli” di Roma la Santa Messa veniva celebrata dal rettore padre Massimo Cocci assieme a padre Bruno Novello, riflettendo sul culto speciale di Gesù Bambino: in attesa della nuova Santa Messa su Rai 1, dedicata alla prima domenica d’Avvento, il Messale della Conferenza Episcopale Italiana fissa per la domenica di oggi 1 dicembre 2024 le letture proiettate verso il lungo percorso verso il Santo Natale. Mentre Papa Francesco invita l’intera Chiesa ad unirsi in preghiera per una vera pace globale nel nome del Bambino Gesù – da oltre duemila anni nato proprio in quel Medio Oriente oggi in fiamme – la Chiesa italiana invita alla riflessione su quel “germoglio” venuto nel mondo per fare frutti e salvarlo in ultima analisi.

La Prima Lettura della Santa Messa in diretta oggi su Rai 1 è tratta dal libro del profeta Geremia, incentrata sul desiderio del Signore di far germogliare per Re Davide «un germoglio giusto che eserciterà la giustizia sulla terra». La Seconda Lettura è invece tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, dove viene raccontato l’incontro del Signore Gesù con l’umanità del tempo, parlando di santità e vita eterna: «vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio – e così già vi comportate -, possiate progredire ancora di più». Da ultimo, per completare la Liturgia della Parola la Chiesa propone il Vangelo secondo Luca con il racconto di Gesù i discepoli sul tempo della liberazione eterna dal male e dai peccati: anticipando il tempo dell’Apocalisse, Cristo ricorda che davanti ai segni mandati dal Cielo «Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina». Il cuore non deve abbandonarsi alla fragilità e agli affanni della vita, serve sempre «Vegliate in ogni momento pregando».