TORNA LA DIRETTA SANTA MESSA SU RAI 1 IN TV E VIDEO STREAMING: LA CELEBRAZIONE A BARI, POI L’ANGELUS COL PAPA

Per la solennità della Santa Famiglia di Nazareth, oggi 29 dicembre 2024 la CEI ha scelto la Basilica di San Nicola a Bari per la diretta Santa Messa su Rai 1 in diretta tv nazionale per tutti coloro che normalmente sono impossibilitati nel recarsi nelle proprie parrocchie: dopo la settimana di Natale vissuta con Papa Francesco nelle varie celebrazioni di avvio del Santo Giubileo 2025, torna l’appuntamento con la liturgia di rito romano in questa ultima domenica prima di Capodanno.

In attesa dei riti di fine anno – col Te Deum e i Primi Vespri come sempre il 31 dicembre 2024 sera in Basilica di San Pietro – la Chiesa Cattolica punta nuovamente sul Sud Italia per presentare inin tv sulla Rai la diretta Santa Messa del giorno, dedicata appunto alla Festa della Santa Famiglia di Gesù: il collegamento su Rai 1 scatta alle ore 10.55, con ingresso nella Basilica di San Nicola a partire già dal mattino. Sarà possibile seguire la diretta Santa Messa su Rai 1 anche in video streaming sul canale web Rai 1-RaiPlay e sull’app RaiPlay, mentre qui a fondo pagina è possibile seguire in streaming la liturgia della Parola in lingua LIS.

A celebrare in diretta Santa Messa per la Famiglia di Nazareth sarà l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, mentre come sempre da tradizione delle mattine della domenica, al termine dell’eucaristia il programma “A Sua Immagine” su Rai 1 si collegherà con il Vaticano per l’Angelus di Papa Francesco attorno a mezzogiorno. La lunga settimana di celebrazioni del Natale con l’apertura di ben due Porte Sante (in San Pietro e nel Carcere di Rebibbia) prepara gli ultimi riti dell’anno sempre con il Santo Padre: il Te Deum del 31 gennaio, la Santa Messa per Maria Santissima Madre di Dio a Capodanno, l’Epifania del Signore e il Battesimo di Gesù.

LA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, IL GIUBILEO: E LA SPERANZA: I TEMI DELLA DIRETTA SANTA MESSA DI OGGI SU RAI 1

Gesù, Maria e Giuseppe di Nazareth: è a loro che è dedicata la Festa solenne di questa domenica 29 dicembre 2025, la prima dopo Natale e l’ultima prima di Capodanno: la Santa Messa su Rai 1 da Bari, così come tutte quelle nelle Diocesi italiane e mondiali, celebreranno la centralità della Santa Famiglia nel messaggio di fede e speranza che si alza da ormai oltre duemila anni a questa parte. La Chiesa Cattolica in realtà è relativamente da “poco tempo” che ha istituzionalizzato la festa: correva l’anno 1920 quando il Vaticano fissò come prima domenica dopo l’Epifania la festa della Santa Famiglia, poi spostata dopo Natale nella riorganizzazione del calendario liturgico.

Una famiglia in fuga dalla persecuzione – come purtroppo tanti cristiani nel corso della storia, fino ad oggi – ma anche in movimento verso quel mondo a cui appena pochi giorni prima era stato annunciata la venuta del messia: le letture della Santa Messa su Rai 1 oggi 29 dicembre prendono infatti spunto dai momenti topici della Sacra Famiglia all’interno della Bibbia, a cominciare già dalla Prima Lettura del messale CEI che sceglie il libro di Samuele sulla storia della famiglia del profeta. La Seconda Lettura della Santa Messa di oggi è invece incentrata sulla lettera di San Giovanni sul comandamento forse più commovente dettato dal Signore: «crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato». È proprio per il riconoscersi tutti figli di Dio, tutti della stessa Santa Famiglia, che è possibile amarsi e non odiarsi a vicenda. Da ultimo, il Vangelo di San Luca incentrato sui primi anni del Gesù ancora bambino: in particolare, il passaggio centrale della Santa Messa di oggi si sofferma sull’insegnamento nel Tempio di Gerusalemme del giovanissimo Gesù mentre Giuseppe e Maria non lo trovavano per ben 3 giorni: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».

Il tema della dipendenza ma anche del destino a cui è chiamato il Figlio di Dio restano al centro della speranza cristiana annunciata dal Giubileo 2025 appena iniziato da Papa Francesco: nella giornata di oggi, quasi parallelamente alla Santa Messa da Bari su Rai 1, a Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano verrà aperta la terza Porta Santa dell’Anno Giubilare, alla presenza del Cardinale vicario Baldassarre Reina. Al termine del rito di apertura della Porta Santa, in contemporanea con tutte le Chiese nel mondo (compresa appunto San Nicola in Bari) si celebra la Santa Messa per l’avvio ufficiale del Giubileo 2025.

DIRETTA SANTA MESSA IN TV SU RAI 1 E IN STREAMING VIDEO