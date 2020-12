Santa Messa Vigilia di Natale 2020/ Diretta video: Papa Francesco celebra la Natività

In un orario e contesto globale diverso dalla tradizione ma nella forma sostanziale della cristianità, Papa Francesco celebra la Santa Messa della Vigilia di Natale: dopo l’anno terribile della pandemia Covid-19, il Santo Padre si prepara alle celebrazioni del Santo Natale con il senso centrale ribadito fin dall’inizio dell’Avvento 2020, «l’attesa della nascita di Gesù, l’attesa che viviamo è gioiosa, un po’ come quando aspettiamo la visita di una persona che amiamo molto, ad esempio un amico che non vediamo da tanto tempo, un parente… Siamo in attesa gioiosa». Alle ore 19.30 – per ottemperare alle norme anti-Covid e al coprifuoco natalizio – il Papa celebra la Santa Messa in diretta tv e video streaming: forse mai come in questo Natale 2020 l’individuo necessita della Sua venuta non tanto per “risolvere i problemi” ma per donare quella compagnia profonda che il cuore umano desidera reconditamente.

«Gesù è effettivamente il centro, è la luce che dà senso pieno alla vita di ogni uomo e donna che viene a questo mondo. È lo stesso dinamismo dell’amore, che mi porta a uscire da me stesso non per perdermi, ma per ritrovarmi mentre mi dono, mentre cerco il bene dell’altro», spiegava Papa Francesco nell’Angelus della Benedizione del Presepe in San Pietro, lo scorso 13 dicembre. Quel bimbo poverello nel grembo della Madonna ha cambiato la storia, l’ha stravolta rendendo 2020 anni dopo ancora necessario e ineludibile la Sua venuta per salvare uomini e donne dalle loro tribolazioni quotidiane. «Colui di cui parla l’universo, il Dio che sostiene il tutto e lo porta in mano – Egli stesso era entrato nella storia degli uomini, era diventato uno che agisce e soffre nella storia», spiegava splendidamente Papa Ratzinger nella Basilica di San Pietro nel Natale del 2008.

PAPA FRANCESCO: L’OMELIA DEL NATALE 2019

«Nella notte della terra è apparsa una luce dal cielo. Che cosa significa questa luce apparsa nell’oscurità? Ce lo suggerisce l’Apostolo Paolo, che ci ha detto: «È apparsa la grazia di Dio». La grazia di Dio, che «porta salvezza a tutti gli uomini» (Tt 2,11), stanotte ha avvolto il mondo. Ma che cos’è questa grazia? È l’amore divino, l’amore che trasforma la vita, rinnova la storia, libera dal male, infonde pace e gioia. Stanotte l’amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l’Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi»: si apriva così l’omelia della Santa Messa della Vigilia di Natale solo 12 mesi fa, con Papa Francesco e la Chiesa intera ancora lontani e “ignari” di quanto sarebbe successo solo qualche mese dopo con l’esplosione della pandemia globale. Oggi più che mai occorre riflettere sul senso profondo della Grazia e della Salvezza promessa da Cristo già nel mondo di quaggiù: «È apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci rendiamo conto che, mentre non eravamo all’altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza; mentre andavamo per i fatti nostri, Egli è venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”. Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te», spiegava ancora il Santo Padre nel Natale 2019. Un dono costante, il dono di Dio che arriva per l’uomo col Natale: «il Signore è tutta la gratuità possibile, tutta la tenerezza possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua presenza non ci spaventa. Nasce povero di tutto, per conquistarci con la ricchezza del suo amore».

DIRETTA VIDEO STREAMING SANTA MESSA DELLA VIGILIA

Per seguire in ogni suo passaggio la Santa Messa della Vigilia di Natale 2020, la celebrazione di Papa Francesco avverrà in diretta tv dalla Basilica di San Pietro su Rai 1 e Tv2000, in video streaming sul canale YouTube di Vatican News a partire dalle ore 19.30: domani alle ore 12 resta invece confermata la Benedizione Urbi et Orbi appena chiusa la Santa Messa di Natale alle 10.30. Per le celebrazioni del 24-25 dicembre, e in generale per tutte quelle del periodo natalizio, vedranno la partecipazione di popolo molto limitata per ottemperare alle regole anti-Covid. «I fedeli partecipanti alle celebrazioni saranno individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria», ha precisato la Sala Stampa del Vaticano nel disporre il calendario delle Sante Messe di Papa Francesco per il Natale 2020. Come ha più volte ricordato il Santo Padre nell’annunciare l’Avvento del Signore, occorre una volta di più mettere «Gesù al centro» come hanno fatto la Madre di Dio e San Giuseppe nel Presepe: «decentrarsi da sé e mettere al centro Gesù. Questa non è alienazione, perché Gesù è effettivamente il centro, è la luce che dà senso pieno alla vita di ogni uomo e donna che viene a questo mondo. È lo stesso dinamismo dell’amore, che mi porta a uscire da me stesso non per perdermi, ma per ritrovarmi mentre mi dono, mentre cerco il bene dell’altro».





