SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE 2021/ Diretta video Papa Francesco, la Natività di Gesù

SANTA MESSA VIGILIA DI NATALE STREAMING VIDEO: L’ANTICIPO PER COVID

Anticipata di due ore rispetto al consueto pre-pandemia, si rinnova anche per la Vigilia di Natale 2021 la Santa Messa vigilare con Papa Francesco: quella che è chiamata dalla Chiesa “la Messa di Natale di Mezzanotte”, la Santa Sede ha scelto per il secondo anno consecutivo di anticipare la diretta della Veglia di Natale alle ore 19.30 (e non alle 21.30) per evitare assembramenti eccessivi.

Nel 2020 v’era anche in vigore il coprifuoco nazionale che imponeva una scelta del genere, quest’anno invece la scelta appare più per motivi prudenziali: «L’orario scelto per la Messa in Vaticano, nel tardo pomeriggio, consentirà anche di poter mantenere una presenza più contenuta nella celebrazione, evitando dunque gli assembramenti», hanno spiegato all’ANSA i responsabili della Sala Stampa Vaticano. Va poi ricordato che per la Santa Messa, non solo in Vaticano, non è previsto alcun obbligo di Green Pass bensì solo il rispetto delle norme anti-Covid. «“Quando la notte era nel più profondo silenzio, lì la tua parola è discesa sulla terra”. Il momento di più silenzio Dio si è manifestato. E’ importante pensare al silenzio in quest’epoca che esso sembra non abbia tanto valore», ha spiegato nell’Udienza Generale dello scorso 15 dicembre 2021 il Santo Padre, introducendo il tema del Natale in un’epoca ancora così segnata dal dramma della pandemia, «Come San Giuseppe, vi invito a contemplare nel silenzio il mistero della Parola Eterna di Dio fatta uomo per noi e per la nostra salvezza. Nella nostra povertà, Dio è venuto a noi. Scenda su tutti voi la Sua benedizione!».

L’OMELIA DELLA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE 2020 CON PAPA FRANCESCO

Un anno fa, quando ancora l’emergenza da Covid-19 imperversava a livelli più ampi e drammatici di quelli attuali, Papa Francesco nell’omelia della Messa della Vigilia fissava queste parole sulla compagnia presente che Gesù ha donato all’umanità anche nelle ore più buie. «Il Figlio di Dio, il benedetto per natura, viene a farci figli benedetti per grazia. Sì, Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che dono stupendo! Oggi Dio ci meraviglia e dice a ciascuno di noi: “Tu sei una meraviglia”. Sorella, fratello, non perderti d’animo. Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il timore di essere inadeguato, la paura di non uscire dal tunnel della prova? Dio ti dice: “Coraggio, sono con te”.

Non te lo dice a parole, ma facendosi figlio come te e per te, per ricordarti il punto di partenza di ogni tua rinascita: riconoscerti figlio di Dio, figlia di Dio»: il punto di partenza e la rinascita di ognuno, spiegava ancora Papa Bergoglio, «questo il cuore indistruttibile della nostra speranza, il nucleo incandescente che sorregge l’esistenza: al di sotto delle nostre qualità e dei nostri difetti, più forte delle ferite e dei fallimenti del passato, delle paure e dell’inquietudine per il futuro, c’è questa verità: siamo figli amati». Con il Natale, Dio ha scelto di dare un Figlio per l’umanità, di donare un Figlio per ognuno di noi: «Un figlio fa sentire amati, ma insegna anche ad amare. Dio è nato bambino per spingerci ad avere cura degli altri. Il suo tenero pianto ci fa capire quanto sono inutili tanti nostri capricci; e ne abbiamo tanti! Il suo amore disarmato e disarmante ci ricorda che il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a consolare le lacrime di chi soffre».

SANTA MESSA DELLA VIGILIA DI NATALE: LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Sarà possibile seguire l’intera celebrazione della Santa Messa della Vigilia di Natale 2021 nelle consuete modalità ormai avvezze in epoca moderna: diretta Tv su Rai e Tv2000 a partire dalle ore 19, in video streaming sul canale YouTube di Vatican News e con l’altra diretta streaming su RaiPlay (a questo indirizzo il Vaticano ha messo a disposizione il libretto ufficiale della Santa Messa della Notte di Natale). La scorsa settimana la Sala Stampa del Vaticano ha reso poi disponibile l’intero calendario delle Sante Messe e Celebrazioni di Papa Francesco per il Natale/Fine Anno: domani, Solennità del Natale del Signore, il Papa darà il Suo messaggio natalizio al mondo nella Benedizione “Urbi et Orbi”. Collegamento con Piazza San Pietro dalle ore 12: alla stessa ora domenica 26 dicembre, il Papa dal Balcone di Piazza San Pietro conduce la recita dell’Angelus di Santo Stefano.

Sarà invece alle ore 17 in Basilica San Pietro la celebrazione della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio venerdì 31 dicembre 2021, cui seguirà il canto dell’inno “Te Deum”. Per celebrare il nuovo anno, sabato 1 gennaio 2022 alle ore 10 il Papa nella Cappella Papale celebrerà la prima Santa Messa dell’anno, ricorre poi la LV Giornata Mondiale della Pace: da ultimo, giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 10 il Santo Padre celebrerà la Santa Messa dell’Epifania. Per tutte le celebrazioni indette in Vaticano, vigeranno le stringenti regole anti-Covid fissate dalla stessa Santa Sede «Per evitare assembramenti, e il conseguente rischio di contagio da Covid 19».





