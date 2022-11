Santi francesi, l’inedito a X Factor 2022 li consacrerà vincitori?/ Hanno tutto per stupire…

Santi francesi, X Factor 2022: ecco perché piacciono

Sui social il duo canavese dei Santi Francesi riscuote moltissimi consensi durante questo percorso a X Factor 2022. Teatrali, ironici e divertenti, i Santi francesi funzionano. Stasera, giovedì 17 novembre 2022, in occasione della quarta puntata di X Factor anche loro dovranno cimentarsi in un brano inedito e c’è grande curiosità di vedere come si comporteranno. Qualunque sia la scelta, i Santi francesi sapranno stupire e a dare conferme sullo spessore artistico che li caratterizza.

Sono senza dubbio tra le band più amate di X Factor 2022. Consacrati al podio dalla cover di Creep dei Radiohead, la duo band costituita da Alessandro De Santis e Mario Francese, sembra essere già tra le finaliste. Nei precedenti live, i Santi francesi hanno portato una cover davvero unica che gli è valso una standing ovation da parte del pubblico in studio. C’è grandissima attesa per capire cosa accadrà durante la puntata di stasera quando ci sarà da lavorare sodo per raggiungere i risultati sperati.

Santi Francesi, così nella scorsa puntata di X Factor 2022

Nella scorsa puntata di X Factor 2022 la duo band canavese dei Santi Francesi si è esibita nel brano Ti voglio di Ornella Vanoni. L’adattamento è stato stravolto, assumendo così un carattere giovanile e attuale. Come in ogni puntata i Santi francesi dimostrano di essere in grado di cambiare radicalmente, senza però perdere la loro impronta e mantenendo un livello molto alto di performance. Attraverso ogni brano scelto, i Santi francesi danno una visione cinica e variopinta della realtà. A questo proposito, il primo a prendere parola è Dargen D’Amico che si congratula col duo per la capacità di trasformare ogni cover in un vero e proprio inedito.

Tuttavia, il giudice indica anche la poca sensualità durante l’esibizione. I Santi francesi e il loro coach spiegano che è una scelta voluta, una sorta di sensualità 2.0. Anche il parere dei restanti giudici è discorde da quello di Dargen D’Amico. Fedez, Ambra Angiolini e Rkomi ne rimangono estasiati, e così il pubblico. Complice forse l’eccessiva produzione ipertecnologica, i Santi francesi non riescono a piazzarsi in vetta al televoto, ma accedono comunque alla prossima puntata di X Factor 2022. Il rischio eliminazione per loro sembra praticamente inesistente.











