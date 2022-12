Santi Francesi: perchè i vincitori di X Factor 2022 si chiamano così?/ La verità nel…

Santi Francesi: come è nato il duo che ha vinto X Factor 2022

Perchè i Santi Francesi, il duo vincitore di X Factor 2022, si chiamano così? A svelare la verità sul nome artistico scelto da Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere, producer e synthesizer) è l’anagrafe. Giovanissimi, ma con una discreta esperienza alle spalle che li ha convinti a puntare molto sul proprio talento, Alessandro e Mario hanno convinto prima Rkomi che ha deciso di averli nella propria squadra aiutandoli a sperimentare senza snaturarsi e poi il pubblico che, nel corso della finalissima di X Factor 2022, non ha avuto dubbi su chi dovesse essere il vincitore.

Grande emozione per Alessandro e Mario che dopo aver formato un gruppo con Davide Buono che si chiamava The Jab. ora si apprestano a tuffarsi totalmente nella loro vita sperando di poter dare inizio ad una straordinaria carriera come quella che hanno costruito, partendo proprio da X Factor, i Maneskin, Marco Mengoni, Michele Bravi e la stessa Francesca Michielin.

La scelta del nome Santi Francesi

Sciolto il gruppo The Jab, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno deciso di trasformarsi in un duo, ma quale nome scegliere? I due artisti e amici hanno deciso di restare fedeli alle proprie origini e a se stessi puntando sui rispettivi cognomi. Santi Francesi, infatti, nasce dalla fusione dei rispettivi cognomi.

Una scelta che rispecchia totalmente la personalità dei vincitori di X Factor 2022 che non hanno voluto nomi particolari e difficili da ricordare e, soprattutto, che fosse facilmente riconducibile alla loro identità.

