Vincitore X Factor 2022, chi è?/ Favoriti i Santi Francesi, occhio a Beatrice Quinta

Chi è il vincitore di X Factor 2022? Per scoprirlo è necessario aspettare il termine della finalissima in onda oggi, giovedì 8 ottobre, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, in simulcast in chiaro su TV8. Sono quattro i finalisti che proveranno a portare a casa la vittoria: Beatrice Quinta, Linda, Santi Francesi e i Tropea. Chi porterà a casa la vittoria? Secondo i bookmaers, i grandi favoriti restano i Santi Francesi.

Il duo composto da Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico) del giudice Rkomi viene dato come vincente a 1,60. Dopo essersi presentati alle audizioni con l’inedito con l’inedito “Non è così male”, ottenendo da subito l’unanimità dei giudici, puntata dopo puntata, hanno confermato il loro valore e per gli esperti saranno loro a salire sul gradino più alto del podio.

Gli altri pronostici, Beatrice Quinta si candida per il titolo di vincitrice di X Factor 2022

Secondo i bookmakers, a contendere la vittoria ai Santi Francesi dovrebbe essere Beatrice Quinta. La vittoria della cantante di Dargen D’Amico è quotata a 2,50. Alle audizioni di X Factor 2022 si è presentata con l’inedito “Se$$o” sfoderando tutto il suo talento che è stato sempre più evidente puntata dopo puntata.

Alle spalle dei Santi Francesi e di Beatrice Quinta, poi, secondo i pronostici, dovrebbe piazzarsi Linda di Fedez quotata a 6,00. Dopo aver ascoltato la sua cover di “Coraline” dei Måneskin, il rapper l’ha voluta in squadra e il suo percorso ha regalato grandi emozioni al pubblico e agli stessi giudici. Infine, la vittoria del Tropea di Ambra è quotata a 33. Una quota decisamente altissima per sperare in un recupero in extremis.

