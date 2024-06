Santi Protomartiri Romani/ Oggi, 30 giugno 2024: i martiri anonimi che morirono con Pietro e Paolo

Il 30 giugno di ogni anno il calendario romano celebra la ricorrenza dei Santi Protomartiri Romani, anche detti Santi Primi Martiri della Santa Chiesa di Roma, giornata che cade subito dopo la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, morti nelle stesse circostanze, ma conosciuti da tutt . In questo caso, si tratta invece di tutti coloro che non hanno un nome e che sono stati martirizzati durante le terribili persecuzioni portate avanti da Roma, con particolare riferimento all’imperatore Nerone.

Il martirio dei Santi Protomartiri romani: accusati di aver incendiato la Città Eterna

Da un punto di vista storico si parla degli anni che vanno dal 64 fino a 67 dopo Cristo. Volendo essere più precisi, per dare una collocazione specifica a questo evento, si tratta dei Martiri che sono stati uccisi dai soldati romani immediatamente dopo il terribile incendio che ha riguardato la città di Roma e che ebbe luogo durante la notte del 18 luglio dell’anno 64.

Fu un incendio orchestrato dall’imperatore romano Nerone che volle escogitare un modo per scongiurare una rivolta popolare nei suoi confronti per una serie di iniziative poco fortunate. Per mettere a tacere tutte le voci che parlavano delle sue responsabilità, l’imperatore decise di incolpare tutti i cristiani. Purtroppo per gli Innocenti seguaci di Gesù Cristo le conseguenze furono terribili, con persecuzioni sanguinarie e martiri terribili che dovettero subire.

Di questa vicenda storica ne ha raccontato i fatti Papa Clemente, il quale ha evidenziato come l’imperatore mise a disposizione per le esecuzioni tutta la zona dei Giardini Vaticani. Le esecuzioni vennero effettuate nei più svariati modi: utilizzando le crocifissioni, le decapitazioni oppure gli innocenti vennero cosparsi di olio per poi essere incendiati o dati in pasto a bestie feroci. Tra i più importanti e famosi religiosi cristiani che morirono durante questo terribile periodo ci sono proprio San Pietro e San Paolo.

Gli altri Santi del giorno

Il giorno del 30 giugno, vengono ricordati, oltre si Santi Protomartiri Romani, anche altri personaggi che si sono messi in luce durante la loro vita terrena: San Basilide, San Marziale, San Bertrando, Sant’Erendrude, San Teobaldo, San Ladislao, Sant’Adolfo, il Beato Filippo Powell, il Beato Gennaro Maria Sarnelli, il Beato Zenone Kovalyk e il Beato Basilio Velyckovsky.











